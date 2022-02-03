一言不合就翻臉！猞猁大叔坐姿看手機 不滿被打擾：麥岔
人家就是想要靜一靜啊！俄羅斯有一位媽媽超狂，家裡養了一隻猞猁，經常在網路分享毛小孩的生活日常。這天這隻名叫「馬賽Марсель」的猞猁這天坐在沙發上「看手機」，疑似不滿被奴才打擾，接下來的反應讓網友都笑翻了！
編輯中心/綜合報導
2022-02-03 18:51:21
這位名叫安娜Анна Миронова的俄羅斯媽媽非常喜歡動物，除了兩隻大狗以外，還飼養了猞猁、藪貓、獰貓，對安娜來說牠們就像小貓咪一樣可愛，尤其疼愛猞猁馬賽，經常在網路分享她與愛貓的互動日常。這天安娜分享了一段影片，只見馬賽以「大叔坐姿」坐在沙發上，原本低頭看著奴才的手機，但是沒多久卻被奴才「摸腳腳」打擾，馬賽感到相當不滿，低吼了一聲後隨即「左右開弓」地怒甩手機，無論奴才怎麼將手機放在牠面前牠都不要，最後怒氣沖沖地走開，彷彿在抱怨：「別吵我！」
網友們看了影片都笑說：「打擾到人家了啦」、「就跟你說了麥岔」、「第一次聽到猞猁低吼」、「翻臉了」、「那個坐姿也太像人類」雖然經常能見俄羅斯人庭飼養大型猛獸，但為了避免野生動物當寵物飼養的爭議，當局已在2020年1月1日起禁止將大型食肉動物當作家寵飼養，在此之前已飼養的動物就必須照顧牠們到終老。牠們雖然美麗，但除非有特殊原因，還是讓牠們生活在大自然裡才是最好的選擇，現在快來看看馬賽的影片吧！（編輯：陳珮瑜）