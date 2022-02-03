名家論壇》錢震宇／沒有攤跑的日子

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立法院長副院長蔡其昌到台中市北屯區松竹寺拜拜，被民眾目擊在廟埕前發送小紅包，還跟支持者拍照；新北市長侯友宜到鶯歌永吉公園參觀，副發言人呂家愷緊跟其後，媒體受訪時也站到有利位置，讓人很難不注意到；北市副市長黃珊珊低調拜廟，身邊也帶著該選區民眾黨提名的候選人，雖然沒有穿競選背心，但母雞帶小雞的態勢已經做足。
所以，到底是政治人物不甘寂寞，還是過年期間不能虛度，一定要找機會曝光。我想這主要關鍵在於主管機關模稜兩可、態度曖昧不明，且毫無罰則。
徐國勇簡單一句「禁止跑攤」，然後沒有規範、罰則，含糊地把「跑攤」當成是有可能引發擴大傳染的原因，完全沒有依據，多少人以上的聚會就跑攤？如果10人、20人的聚會叫跑攤，那家族聚餐、訪友拜年不都要禁止？更不用說現在傳統市場都還有實名制跟量體溫，如果採買的民眾都戴口罩，那政治人物戴口罩進去拜票，又何來破壞疫情之實？
好，如果說搶頭香、發紅包會有群聚的風險，但也沒看到過年期間疫情指揮中心有嚴格限制旅遊景點或遊樂園的人潮，何況過年期間三五好友可能有聚會或聯誼，也不見指揮中心有明確指引，訂出罰則，顯然只是提醒民眾注意。就因為如此，有的人乖乖遵守規定、有的人就視而不見，繼續跑攤衝曝光。試問，這是在欺負守法的人，還是變相鼓勵大家不用聽政府的話。
面對跑攤，陳時中說目前還是以道德勸說為主。實際的情況是，既然沒有罰則，沒有人會因此受罰，就會有人不斷地去鑽漏洞，繼續拜票、跑攤，然後整個社會就不斷有人說「為何他可以、我不行」、「他可以，我也可以」，到最後根本沒人理指揮中心的建議。結論是，這政府做事就是隨隨便便、差不多就好。
回頭看疫情指揮中心提出的「COVID-19疫情期間民眾假期生活防疫指引」，毫無新意，只是一再提醒注意個人防疫衛生，保持社交距離外，就沒有其他了。不要說政治人物或公職人員沒有明確的方針，就連一般民眾過年期間也只能自求多福、自我保護，完全不知道哪邊是高風險地區、哪邊有確診者足跡，「既然如此，內政部又是依照何種規範禁止大家跑攤」，難道只因為蔡政府的官員過年要休息，就不准其他人跑攤。
而且內政部是說「春節期間」禁止跑攤，難道過了春節就可以了嗎？還是會一路禁到選前？反正話都是民進黨說了算，它們有國家機器、行政資源可以挾帶黨籍縣市長、參選人一同曝光，其他政黨有嗎？地方議員參選人有嗎？還是大家要比照辦理？
疫情要顧，法治的公平性又是誰在顧？
過年期間，如同無政府狀態。反正沒有疫情記者會，陳時中問不到、蔡英文也問不到，就算問了也沒有答案，大家就一起和稀泥吧。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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