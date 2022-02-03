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大S從安以軒懷裡搶走汪小菲　網友嘆：一個贏家都沒有

▲大S（左圖右）和安以軒（右圖右）曾是好閨密，但卻為了汪小菲（左圖左）撕破臉。（圖／翻攝微博）
▲大S（左圖右）和安以軒（右圖右）曾是好閨密，但卻為了汪小菲（左圖左）撕破臉。（圖／翻攝微博）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-02-03 22:13:28｜2022-02-03 22:17:53

大S和安以軒曾是好閨密，2010年安以軒在北京舉辦生日派對時，特地邀請大S參加，沒想到大S和汪小菲當晚看對了眼，2人交往20天、僅見過4次面就決定結婚，讓安以軒有如晴天霹靂，因為當時汪小菲可以說是安以軒的心頭肉，2人關係曖昧，結果卻被大S橫刀奪愛，昔日閨密也因此撕破臉。如今大S和汪小菲已經離婚，安以軒則為了老公陳榮煉遭逮天天以淚洗面，讓大陸網友嘆息這場女人的戰爭「一個贏家都沒有」。

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▲安以軒曾被目擊在生日派對上抱著汪小菲痛苦，但沒想到當天卻變成汪小菲和大S的定情派對。（圖／翻攝微博）
▲安以軒曾被目擊在生日派對上抱著汪小菲痛哭，但沒想到當天卻變成汪小菲和大S的定情派對。（圖／翻攝微博）
不意外的大S、安以軒不合傳聞在演藝圈傳開，但當事人一直沒有出面澄清或是否認，因此也有安以軒是大S和汪小菲的媒人一說。但沒想到當媒體追問安以軒會不會擔任大S婚禮伴娘時，安以軒也不忍了，直接在鏡頭前開戰：「從紅娘到遺棄到伴娘，我也不知道我的身分是什麼？然後我自己也很迷茫，但是我真的沒有收到邀請當她的伴娘，那我不知道最後她到底會是讓我站在紅娘，還是伴娘還是情敵還是哪個位置上？我可能得好好問一下S她們。」

▲安以軒公開在鏡頭前透露心聲。（圖／翻攝微博）
▲安以軒公開在鏡頭前透露心聲。（圖／翻攝微博）
安以軒接連失去心愛的男人和被閨密背叛，讓她對愛情、友情失望透頂，直到安以軒遇到了百億CEO陳榮煉，才重新燃起希望，2人也在2017年結婚，婚後育有一雙兒女，一家四口時常公開曬恩愛、炫富，陳榮煉還曾在婚禮上說過：「我要保護妳一輩子，疼妳一輩子，寵妳一輩子，我要妳做一個快樂幸福的陳太太。」並送上一顆超過10克拉的鑽戒，把大S狠狠比下去。

▲安以軒（中）和大S（左）曾是好姐妹。（圖／翻攝微博）
▲安以軒（中）和大S（左）雖然後來撕破臉，但多年過去後，2人關係似乎有所改善。（圖／翻攝微博）
如今大S和汪小菲10年婚姻告吹，汪小菲更傳出才離婚沒多久，就搭上25歲新歡張穎穎，過年期間還被抓包汪小菲、張蘭在海南三亞團圓時，張穎穎也「恰好」出現在當地，反觀大S在台灣辛苦照顧2個小孩，當初多甜蜜如今看來就有多諷刺。至於安以軒今年也無心過年，陳榮煉因涉嫌非法經營線上博弈、洗黑錢等罪名，農曆春節前遭到澳門警方逮捕，讓安以軒著急想透過人脈救人，但至今沒有好消息傳出。

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