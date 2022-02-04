初四北返出遊多！上午避3地雷路段 宜蘭坪林恐塞到半夜
今（4）日為春節連續假期初四，高公局指出今日0-5時交通量為9.1百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）之2.6倍，預估今日交通量為138百萬車公里。而今日截至近上午9點，高速公路1968顯示全國路況皆大致正常。不過高公局也指出上午可能就有北返或出遊車多壅塞的狀況，特別是國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等3路段，提醒用路人多加留意。
記者許家禎/台北報導
2022-02-04 09:12:36
高公局指出，截至上午7時，交通量為12.7百萬車公里，今日相關疏導措施包括： 13至18時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪，各交流道之北向入口高乘載管制、14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，7至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，7至19時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，費率部分全國道採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統費率再8折收費、0-5時暫停收費，開放路肩、匝道儀控等。
高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。
至於全天路況部分，高公局指出北部地區國1北向苗栗至湖口路段，預估下午車潮湧現到深夜，國3北向關西至大溪路段下午開始出現車多到晚上，國5北向宜蘭至坪林路段，上午就有車多狀況，一直到深夜2到3點才會得到紓解。
中部地區國1北向西螺至埔鹽系統、國1北向南屯至后里路段、國3北向竹山至中興路段、國3北向草屯至霧峰路段、國3北向沙鹿至大甲路段，中午到晚上也有車多壅塞的狀況。南部地區，國1北向鼎金系統至高科路段、國1北向大灣至台南路段、國10西向仁武至左營路段則是中午時間或下午也有車多狀況。