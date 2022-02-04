年假最後三天強冷空氣來襲！今越晚越冷 北北基大雨特報
氣象局今（4）日針對北北基發布大雨特報，基隆北海岸、新北市地區（汐止）及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。今、明受兩天大陸冷氣團或東北季風影響，北部及東北部天氣較冷，其他地區早晚亦冷，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
編輯中心/綜合報導
2022-02-04 09:14:48
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，初四強冷空氣南下，氣溫續降、愈晚愈冷；北部及東半部有局部雨；今日各地氣溫：北部11至16度，中部11至20度，南部12至23度，東部13至23度。
吳德榮指出，初五至初六晨強冷空氣影響，北台偏冷、中南部早晚冷；西半部晴朗，大台北東側及東半部有局部短暫雨；初五晨、初六晨因「輻射冷卻」加成，本島平地再探10度左右最低氣溫，應注意保暖。初六收假日白天起冷空氣漸減弱、氣溫微升，北台仍偏冷、中南部早晚冷；西半部晴朗，大台北東側及東半部偶局部短暫雨。
下週一天氣晴朗，清晨竹苗及中部一帶仍有10度左右的輻射低溫，白天各地大幅回暖，西半部易有霧。下週一晚起至下週二晨另一鋒面快速通過，天氣驟變，各地有雨、降溫，應注意。下週二起至下週三天氣迅速好轉，各地晴時多雲；冷空氣影響，北台偏冷，中南部早晚冷、日夜溫差大。下週四迎風面水氣增多，大台北東側、東半部有局部短暫雨，中南部晴時多雲。（編輯：倪浩軒）