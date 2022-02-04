台北市今早9點開放預約BNT疫苗 高端7日起3站現場直接打
年假期間本土疫情持續悶燒，為了擴大疫苗覆蓋率，台北市今（4）日上午9點起重開北市疫苗預約平台，提供BNT疫苗追加劑6萬8387劑，預約時間為今明兩天9點到17點，施打時間為2月7日到2月9日。另外2月7日起高端疫苗將加開現場掛號接種，於3處中型接種站共提供6778劑。
編輯中心/綜合報導
2022-02-04 09:43:13
台北市長柯文哲日前受訪時表示，衛生局疾管科春節沒有休假，都在整理疫苗，把手頭上剩下的疫苗再開放民眾預約，讓大家儘量打好打滿。
衛生局也特別強調，BNT與莫德納都是mRNA疫苗，經國際醫學資料與臨床試驗，兩者抗體效價相當優異，並無明顯差異，呼籲民眾不須「非莫不打」。
另外，台北車站、義信禮堂及捷運松山站等3處中型接種站，將於2月7日至2月11日開放高端疫苗現場掛號施打，共約6778劑，請民眾留意各站的開放時間與分配劑量。（編輯：倪浩軒）
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