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初一博好彩頭選001　越南籍男刮中200萬加BMW

▲台灣彩券今（2022）年1月4日推出5款刮刮樂，包括「2000元超級紅包」。（圖／記者顏真真攝）
▲台灣彩券今（2022）年1月4日推出5款刮刮樂，包括「2000元超級紅包」。（圖／記者顏真真攝）

記者許家禎/台北報導

2022-02-04 09:50:05

台灣彩券公司今（2022）年新春推出13款應景刮刮樂，包括「2000萬超級紅包」等大面額刮刮樂，陸續傳出有人刮中大獎。像是有位25歲的越南籍男性，在大年初一挑選尾數001的刮刮樂帶回去刮，幸運刮出200萬+BMW休旅車，事後中獎人帶著同鄉友人們一起回彩券行分享喜悅，直呼「可以回越南了」。

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台彩指出，根據桃園市中壢區普仁里的「金沙彩券行」吳先生描述，刮中200萬+BMW休旅車是年約25歲的越南籍男性，當天看到店內牆壁掛的日曆，2月1日又是大年初一，便挑選尾數001的「2,000萬超級紅包」刮刮樂帶回去刮，果幸運刮出200萬+BMW休旅車。

「金沙彩券行」吳先生指出，後來中獎人開心的帶著一群同鄉的朋友們來彩券行對獎，確認真的中獎後高興的歡呼，直喊可以回越南了！彩券行吳先生表示，這位幸運兒運氣很好，過年期間都會來買刮刮樂，經常會中獎，今年運氣特別好，一刮就中大獎。

台灣彩券公司今（2022）年新春推出13款應景刮刮樂，包括「2000萬超級紅包」共5個、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。統計至2月2日，已刮出2個2,000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、154個100萬元。


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