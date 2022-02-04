蒲亭赴北京捧場冬奧、專訪力挺　外媒：中俄各取所需

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蒲亭也透露，中俄正形成1個互惠互利的能源聯盟，除了長期向中國輸送油氣之外，俄國還計劃實施一系列大型聯合項目，其中1個項目是在「俄羅斯國家原子能集團」的參與下，從去年開始在中國核電站新建四台發電機組，所有這些都極大地加強了中國和整個亞洲地區的能源安全。
蒲亭還說，中俄都是有著數千年獨特傳統和璀璨文化的大國，儘管過去2年，由於疫情大流行，旅遊客流量、聯合舉行的大規模活動和2國民眾接觸都有所下降，但將來仍會奮力趕上。對於即將開幕的北京冬奧，蒲亭則聲稱，俄羅斯和中國都是以體育傳統著稱的體育大國，他本身曾在2008年8月參加北京夏季奧運會開幕式，留下了溫暖的回憶；遺憾的是，近來部分國家為了「一己私利」，而將體育問題政治化，這從根本上就是錯誤的，也違背了《奧林匹克憲章》的精神和原則。
《美國之音》的分析則指出，雖然中俄因烏克蘭危機、北京冬奧遭國際社會抵制等事而走到一起，但中國是否完全倒向俄羅斯也令人懷疑。儘管有人認為，北京可能會樂見蒲亭不停搗亂和輸出威脅，以分散美國抗中的力道，但北京未必真的願意看到危機不斷升級，最後發展到大打出手。與此同時，中國也在密切關注局勢發展，特別是俄羅斯最終是否能同美國和西方達成交易，一旦有關歐洲安全的新遊戲規制定好，最終紅線也畫好，不但美國可完全抽身聚焦中國，俄羅斯也能成為美中角力的旁觀者。
此外，中俄之間也存在不少矛盾與分歧。在南海議題上，俄羅斯把自己當成是中美之外的另一股力量，不但大規模武裝訓練越南海軍，更積極幫助越南開發南海地區的油氣資源，與該地區的其他國家，如印尼、汶萊等，在南海的油氣資源合作也日益密切；而且在烏克蘭議題上，中國也未曾明確表達對俄羅斯的支持，如吞併克里米亞半島的行為。
另有俄羅斯的時事分析人士指出，蒲亭今年就要滿70歲，未必能再執掌俄國太長的時間，一旦俄羅斯國內政治氣候改變，亦沒人能保證中俄關係會永遠一成不變，現在就斷言中俄將團結對抗西方和美國，似乎言之過早。