路易莎漲價「二位數變三位數」　網嘆：不如買星巴克

平價連鎖咖啡品牌路易莎日前宣布，因應國際咖啡豆價格長期攀升，含精品咖啡、經典義式咖啡系列等部分咖啡品項調漲5元；濾掛品項與咖啡豆調漲20元，其餘品項維持原價。對此，昨（3）日Ptt網友紛紛表示，「這價格不如直接買星巴克」、「一杯100元的咖啡都是誰在喝的阿」。
記者賴志昶／台北報導
2022-02-04 10:06:38｜2022-02-04 10:13:57
路易莎於1月30日於臉書宣布，即日起各門市新菜單上架，因應國際咖啡豆價格長期攀升，含精品咖啡、經典義式咖啡系列等部分咖啡品項調漲5元；濾掛品項及咖啡豆調漲20元，其餘品項維持原價。
路易莎強調，為爭取消費者福祉，雖近期面臨原料、包材廠商調價，已盡力扛住巨大成本壓力，並配合政府延後漲價、縮小漲幅，請粉絲們多多包涵，「平價好咖啡我們盡量守住」。
事實上，路易莎咖啡董事長黃銘賢於1月就曾透露，由於咖啡豆等原物料與人力成本都一直上漲，但也會配合政府不要在年節前調漲價，不過年後確實有漲價的壓力。
對此，Ptt網友以「慟！路易莎漲價了」為題發文說，剛剛他去路易莎買咖啡，直接霸氣不看價錢點大杯橘皮拿鐵，結果結帳才發現從95漲到100了，「雙位數跟三位數感覺就是不一樣啊！」
網友也紛紛留言表示，「那杯飲料成本 最好會比便當高」、「這價格不如直接買星巴克」；但也有人認為，「還是便宜」、「漲5元也在哀哀叫」、「不過你說漲價，95→100是差到哪？」