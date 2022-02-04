COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

路易莎漲價「二位數變三位數」　網嘆：不如買星巴克

▲連鎖咖啡品牌路易莎創辦人黃銘賢1月曾透露，去年起原物料齊漲，因此今年農曆年過後確實有漲價壓力。（圖／記者賴志昶攝）
▲連鎖咖啡品牌路易莎創辦人黃銘賢1月曾透露，去年起原物料齊漲，因此今年農曆年過後確實有漲價壓力。（圖／記者賴志昶攝）

記者賴志昶／台北報導

2022-02-04 10:06:38｜2022-02-04 10:13:57

平價連鎖咖啡品牌路易莎日前宣布，因應國際咖啡豆價格長期攀升，含精品咖啡、經典義式咖啡系列等部分咖啡品項調漲5元；濾掛品項與咖啡豆調漲20元，其餘品項維持原價。對此，昨（3）日Ptt網友紛紛表示，「這價格不如直接買星巴克」、「一杯100元的咖啡都是誰在喝的阿」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路易莎於1月30日於臉書宣布，即日起各門市新菜單上架，因應國際咖啡豆價格長期攀升，含精品咖啡、經典義式咖啡系列等部分咖啡品項調漲5元；濾掛品項及咖啡豆調漲20元，其餘品項維持原價。

路易莎強調，為爭取消費者福祉，雖近期面臨原料、包材廠商調價，已盡力扛住巨大成本壓力，並配合政府延後漲價、縮小漲幅，請粉絲們多多包涵，「平價好咖啡我們盡量守住」。

事實上，路易莎咖啡董事長黃銘賢於1月就曾透露，由於咖啡豆等原物料與人力成本都一直上漲，但也會配合政府不要在年節前調漲價，不過年後確實有漲價的壓力。

對此，Ptt網友以「慟！路易莎漲價了」為題發文說，剛剛他去路易莎買咖啡，直接霸氣不看價錢點大杯橘皮拿鐵，結果結帳才發現從95漲到100了，「雙位數跟三位數感覺就是不一樣啊！」

網友也紛紛留言表示，「那杯飲料成本 最好會比便當高」、「這價格不如直接買星巴克」；但也有人認為，「還是便宜」、「漲5元也在哀哀叫」、「不過你說漲價，95→100是差到哪？」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀