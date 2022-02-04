亞旭電腦460員工二採出爐皆陰性　鄭文燦：將清零採檢

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鄭文燦表示，昨天針對亞旭電腦染疫案在家隔離的員工，進行解除隔離前的二採，460人全數陰性，明天要針對在集中檢疫所的453名員工進行解隔採檢；針對遠雄自貿港加值園區的所有員工，2月7日會設置兩個採檢站進行最後一次的採檢。
鄭文燦表示，針對日翊物流染疫案，居隔人數有增加，由於員工人數很多，會有同住家人等，這部分會擴大匡列，詳細疫情會在下午說明。
鄭文燦也說，今天開始在桃園南、北會各開一個大型COVID-19疫苗接種站，分別在巨蛋體育館和桃園榮民服務處，兩站都是提供BNT跟高端疫苗的隨到隨打，目前部分醫院和診所也有疫苗門診時段；第21期的疫苗接種2月7日就會展開。
鄭文燦表示，年後的桃園燈會將改成靜態展燈，動態活動一律取消，包括楊梅的提燈踩街、龍潭的迎財神等，也改成只保留靜態活動。（編輯：張銘坤）1110204
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