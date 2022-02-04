刮刮樂2000萬又在桃園 30歲男初一與家人刮中頭獎
台灣彩券公司今（2022）年新春推出13款應景刮刮樂，包括「2000萬超級紅包」等大面額刮刮樂，陸續傳出有人刮中大獎。繼桃園龍潭刮出第1個刮刮樂「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元後，第2個頭獎2000萬元也在桃園刮出！獎落桃園市桃園區龍壽里，幸運兒是位年約30多歲的男性，每年過年都會到投注站買大面額刮刮樂試試手氣，這次財神爺眷顧刮中頭獎。
記者許家禎/台北報導
2022-02-04 10:41:23
根據桃園市桃園區龍壽里「金旺發投注站 」林小姐表示，刮中大獎的幸運兒是位年約30多歲的男性，每年過年都會到投注站買大面額刮刮樂試試手氣。今年過年初一當天就帶著家人一起來，買了500元、1,000元和最熱銷的「2,000萬超級紅包」帶回家，要和家人團聚一起刮。不到一天的時間，中獎人就回到店裡說刮中頭獎的好消息，一家人表情看起來很淡定卻仍掩不住中大獎的喜悅。
林小姐說，投注站附近的土地公廟當地人都覺非常靈驗，她每年店裡也都會去拜拜祈福，沒想到這次土地公真的把好運帶來店裡刮出頭獎。台灣彩券公司今（2022）年新春推出13款應景刮刮樂，包括「2000萬超級紅包」共5個、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。統計至2月2日，已刮出2個2,000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、154個100萬元。