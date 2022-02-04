名家論壇》黎榮章／縣市長要多少「聲量」才能脫穎而出？

九合一選戰將在年底登場，然而，近年來傳統組織戰影響逐漸減弱，網路戰的重要性日益增強，以年初的中二選舉為例，顏家力圖光復選區，全力鞏固組織票，最終開票結果，顏寬恒在補選的得票 8.09 萬票，優於陳柏惟罷免同意票 7.78 萬票；顏家用超過 8 萬票的成績，證明自己的組織沒崩盤，但即使如此，他們仍不敵民進黨全黨賣力宣傳站台、強打顏家土地問題，最後顏寬恆輸給對手林靜儀將近 8000 票。

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與單純的立委補選相較，九合一是複合式選戰，有母雞帶小雞效應，除了候選人本身形象之外，有意角逐百里侯的人選，究竟需要多少聲量，才能讓自己在空戰立於不敗之地，成為有號召力的母雞？

盤點六都市長近半年來的網路聲量，聲量最高者是台北市長柯文哲，柯的聲量遙遙領先其他 5 人，比第二名的高雄市長陳其邁聲量超出一倍不止；聲量最低者是台南市長黃偉哲。六人的聲量高標 61.2 萬，大約跟陳其邁的聲量差不多；均標 45.9 萬，後標是 30.4 萬。

由圖表可見，除了柯文哲聲量一支獨秀外，其餘五人聲量緊咬，高均後標數字接近。其中台南近來非新聞媒體關注焦點，黃偉哲靠著臉書社群經營，讓聲量緊咬不至於落後人口第二多的台中太多，顯然空戰早就被直轄市選區大力重視，首長各顯神通，務求讓空戰有個好基礎。

▲ 盤點六都市長近半年來的網路聲量，聲量最高者是台北市長柯文哲，遙遙領先其他 5 人。 （圖／ QuickSeek提供）

至於其他縣市首長的網路聲量排行，前三名都是民進黨縣市長，依序是屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌，聲量分別是 20.9 萬、 20.3 萬、 10.1 萬；殿後三名剛好是離島三縣，依序為金門縣長楊鎮浯、澎湖縣長賴峰偉、連江縣長劉增應，聲量落在 6 千至 1.3 萬之間。

與六都首長相較，非六都縣市長的聲量高標為 6.5 萬、均標 3.7 萬、後標 2.9 萬，三者差異大，且光是前三名的潘孟安、林智堅、林右昌的聲量加總，就占了總聲量五成以上，每位首長對網路經營的用心程度不一，進而導致聲量集中在少數幾人身上的現象。不過也可以發現，例如屏東、宜蘭、雲林、彰化等地，雖是傳統農漁縣市，人口較不密集，空戰影響力一向較小，但因首長已逐漸重視網路、媒體曝光效應，個人不放棄努力經營，聲量擠入前、中段班。

▲ 與六都首長相較，非六都縣市長的聲量高標為 6.5 萬、均標 3.7 萬、後標 2.9 萬，三者差異大。 （圖／QuickSeek提供）

綜合比較 2021 年上、下半年的縣市長網路聲量變化，可發現無論是六都、非六都，下半年的網路聲量都較上半年高，前者聲量漲幅 30 ％、後者達 47 ％，顯然隨著九合一選舉接近，政治議題開始熱起來；有如林智堅、林右昌等，先後拋出大新竹合併、「北海市」整併北北基議題，主動創造聲量，也有如林姿妙遭疑涉入土地開發案被搜索、張麗善捲入弟弟的濫墾與佔用國有地爭議，被動應戰炒熱政治話題。

非六都縣市首長的平均聲量在 2021 年下半年，漲幅比六都首長的聲量漲勢更強勁，一方面當然是因為六都首長原本網路熱度就高，往上成長空間不大，二方面也顯示，基於近幾場「陸戰優勢、空戰翻船」的選戰經驗，非六都縣市首長更需要在網路創造空戰立基，嚴防選舉翻盤。

▲ 綜合比較 2021 年上、下半年的縣市長網路聲量變化，可發現無論是六都、非六都，下半年的網路聲量都較上半年高。 （圖／QuickSeek提供）

九合一選戰顧名思義，是從最基層的里長、議員、鄉鎮市代表到縣市長都同時進行的選舉。若是新人參選議員，那站路口、發面紙、市場拜票、跑紅白帖等傳統陸戰基本功課仍不可或缺，因為新面孔要獲得支持，最重要的就是要打開知名度；但若是資深議員拚連任，或議員、鄉鎮長希望更是一層樓挑戰縣市長大位，除了人人本就已經做好的陸戰基本功之外，比拚的恐怕就是誰的空戰強。