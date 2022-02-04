名家論壇》黎榮章／縣市長要多少「聲量」才能脫穎而出？

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盤點六都市長近半年來的網路聲量，聲量最高者是台北市長柯文哲，柯的聲量遙遙領先其他5人，比第二名的高雄市長陳其邁聲量超出一倍不止；聲量最低者是台南市長黃偉哲。六人的聲量高標61.2萬，大約跟陳其邁的聲量差不多；均標45.9萬，後標是30.4萬。
由圖表可見，除了柯文哲聲量一支獨秀外，其餘五人聲量緊咬，高均後標數字接近。其中台南近來非新聞媒體關注焦點，黃偉哲靠著臉書社群經營，讓聲量緊咬不至於落後人口第二多的台中太多，顯然空戰早就被直轄市選區大力重視，首長各顯神通，務求讓空戰有個好基礎。
至於其他縣市首長的網路聲量排行，前三名都是民進黨縣市長，依序是屏東縣長潘孟安、新竹市長林智堅、基隆市長林右昌，聲量分別是20.9萬、20.3萬、10.1萬；殿後三名剛好是離島三縣，依序為金門縣長楊鎮浯、澎湖縣長賴峰偉、連江縣長劉增應，聲量落在6千至1.3萬之間。
與六都首長相較，非六都縣市長的聲量高標為6.5萬、均標3.7萬、後標2.9萬，三者差異大，且光是前三名的潘孟安、林智堅、林右昌的聲量加總，就占了總聲量五成以上，每位首長對網路經營的用心程度不一，進而導致聲量集中在少數幾人身上的現象。不過也可以發現，例如屏東、宜蘭、雲林、彰化等地，雖是傳統農漁縣市，人口較不密集，空戰影響力一向較小，但因首長已逐漸重視網路、媒體曝光效應，個人不放棄努力經營，聲量擠入前、中段班。
綜合比較2021年上、下半年的縣市長網路聲量變化，可發現無論是六都、非六都，下半年的網路聲量都較上半年高，前者聲量漲幅30％、後者達47％，顯然隨著九合一選舉接近，政治議題開始熱起來；有如林智堅、林右昌等，先後拋出大新竹合併、「北海市」整併北北基議題，主動創造聲量，也有如林姿妙遭疑涉入土地開發案被搜索、張麗善捲入弟弟的濫墾與佔用國有地爭議，被動應戰炒熱政治話題。
非六都縣市首長的平均聲量在2021年下半年，漲幅比六都首長的聲量漲勢更強勁，一方面當然是因為六都首長原本網路熱度就高，往上成長空間不大，二方面也顯示，基於近幾場「陸戰優勢、空戰翻船」的選戰經驗，非六都縣市首長更需要在網路創造空戰立基，嚴防選舉翻盤。
九合一選戰顧名思義，是從最基層的里長、議員、鄉鎮市代表到縣市長都同時進行的選舉。若是新人參選議員，那站路口、發面紙、市場拜票、跑紅白帖等傳統陸戰基本功課仍不可或缺，因為新面孔要獲得支持，最重要的就是要打開知名度；但若是資深議員拚連任，或議員、鄉鎮長希望更是一層樓挑戰縣市長大位，除了人人本就已經做好的陸戰基本功之外，比拚的恐怕就是誰的空戰強。
隨著手機普及，資訊來源管道多元化，空戰招數變化越來越多；從過去的傳單塞信箱、登報、買電視廣告，到現在進化到網路輿情觀測、臉書社群經營、口碑行銷操作，愈能在這些領域掌握主動權，則在選戰中脫穎而出的機會就愈大。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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