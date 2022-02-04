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紫南宮外討錢！遭廟方質疑「不像和尚」　袈裟男暴走反嗆

▲紫南宮外1位男子穿著袈裟向民眾討錢，被廟方質疑不是真的出家人，兩人當街爆發口角。（圖／翻攝自爆料公社臉書）
▲紫南宮外1位男子穿著袈裟向民眾討錢，被廟方質疑不是真的出家人，兩人當街爆發口角。（圖／翻攝自爆料公社臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-02-04 11:19:36

南投竹山紫南宮香火鼎盛，雖然今年因疫情取消大年初一發放「發財金」活動，但仍有超過10萬名信眾前往參拜、還願，祈求新的一年事事順利。不過香客絡繹不絕也因此引發爭議，日前1位男子穿著袈裟在紫南宮外向民眾化緣討錢，廟方人員上前了解，質疑袈裟男不是真正的出家人，兩人因此爆發口角，袈裟男暴走狂嗆廟方人員，爭執場面引發網友討論。

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有網友在臉書社團「爆料公社」發文，透露「紫南宮交通隊驅趕假和尚」，並分享一段影片，影片中可以看見1位穿著袈裟的男子與紫南宮人員起爭執，廟方人員懷疑袈裟男不是出家人，直言「你就不像啊」，勸導對方離開紫南宮廟外，但袈裟男則飆罵回嗆「你比警察大？」、「你沒資格」、「你是給人請的」，兩人你一言我一語，尤其袈裟男情緒激動，讓路人側目。

據了解，紫南宮最後找來警察勸離該位袈裟男，不過袈裟男始終沒有透露自己是否為出家人，但廟方認為從袈裟男講話的態度和口氣，是出家人的機率應該很低。

而網友則紛紛在底下留言回覆說，「詐騙集團。過年很多要小心」、「要演也脾氣演好一點，那麼生氣就破功」、「假的才會大小聲」、「不要以為穿袈裟就是真和尚」。（編輯：倪浩軒）


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