用機票錢買一張刮中百萬　外配直呼可給家鄉蓋房子

台灣彩券公司今（2022）年新春推出13款應景刮刮樂，包括「2000萬超級紅包」等大面額刮刮樂，陸續傳出有人刮中大獎。像是有年約40歲的外配刮中百萬大獎，她對外表示今年因為疫情沒有返鄉，初二帶著小孩到投注站試手氣，沒想到用沒花到的返鄉機票錢買刮刮樂，就真的刮出百萬大獎，讓她直呼「可以給家鄉蓋房子了。」
記者許家禎/台北報導
2022-02-04 11:38:59｜2022-02-04 12:01:22
根據新北市板橋區新海路上的「新海彩券行 」負責人描述，刮中百萬大獎的是年約40歲的外配，往年過年都會返國探親，今年因疫情影響沒有返國，初二帶著兩個小孩到投注站買刮刮樂試手氣、打發時間，店家推薦她買過年最熱賣的「2,000萬超級紅包」。
店家表示，中獎人平常很節省，在推薦下，決定用沒花到的返鄉機票錢買一張，然後對著店裡的彌勒佛朝拜，希望刮中大獎，沒想到真的刮出百萬大獎，中獎人開心的說：「本來不能返鄉很鬱悶，現在中了100萬，可以給家鄉蓋房子了。」而中獎人離去前又朝彌勒佛拜了拜，並承諾會買喜糖來給彌勒佛吃甜甜。
台灣彩券公司今（2022）年新春推出13款應景刮刮樂，包括「2000萬超級紅包」共5個、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。統計至2月2日，已刮出2個2,000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、154個100萬元。