北京冬奧今開幕！彭博：與會者「非民主」國家領袖居多
2022北京冬奧將於今（4日）開幕，由於近日國際社會以人權為由，湧現抵制浪潮，因此哪些國家會派官方代表前往也引發外界關注。有外媒統計後聲稱，中國國家主席習近平將在開幕會上接待來自21個國家的領導人，這些國家多數不屬於民主政體。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-02-04 12:07:41
根據《彭博社》報導，北京冬奧因新疆人權爭議等問題，而遭美國領頭實施外交抵制，白宮甚至痛批北京對維吾爾族進行種族滅絕的暴行，對此北京一直予以駁斥，控訴種族滅絕的說法是「惡毒的謊言」，還說自己本來就不打算邀請一些有「反華」傾向的政客，也反對將體育運動政治化，誓言會確保北京冬奧順利舉行。
然而，最新的《經濟學人》智庫民主指數則顯示，本次選擇派官方人員參與冬奧的國家，有12個可被歸類為專制或混合政體，包含俄羅斯、柬埔寨、埃及、哈薩克、卡達、沙烏地阿拉伯、塔吉克、阿拉伯聯合大公國、烏茲別克以及土庫曼等。
報導還提到，有些選擇不派官員與會的國家，如奧地利、拉脫維亞、荷蘭、紐西蘭、瑞典和北韓，是將缺席理由歸咎於疫情，至於非洲和南美洲大部分地區則通常不在冬季出賽；此外，一些通常會派領導人出席的民主國家，今年也紛紛缺席，包括丹麥、芬蘭和挪威。
報導也引述皮尤研究中心和洛伊研究所智庫的調查，顯示近年西方國家對中國的態度越來越不友好，自2008年北京夏季奧運會以後，對北京人權紀錄的審查水平發生了巨大變化，尤其是在民主國家，民眾對中國的看法普遍處於歷史低點。