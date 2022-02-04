春節期間嚴防非洲豬瘟 移民署提醒新住民拒絕不明豬肉品
《四方報》報導，適逢農曆春節，國內豬肉及其加工產品需求量增加，移民署為免從年節非洲豬瘟疫情再起，乘勢入侵臺灣，特別製作越南、印尼、泰國、柬埔寨、緬甸、英文及中文等7國語言防制宣導，提醒新住民與國人入境或接收跨境禮品或網購，要避免火腿、香腸、臘腸等醃製品。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-04 12:45:00
非洲豬瘟是一種急性、高傳染性的病毒性疾病，特徵是發病過程短，但死亡率高，從野豬傳到家豬，再從非洲傳到世界各地，包括臺灣也曾受豬瘟侵襲。移民署北區事務大隊基隆市服務站特別利用春節前，行動服務列車前往轄內漁工職業工會、各新住民小吃商店及越南籍新住民家中宣導關懷，並以多國語言與中文圖示與新住民及移工互動，詳細說明豬瘟傳染過程，並可經由廚餘、節肢動物、動物分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶等途徑傳播。
小學三年級小盛是一名新二代小朋友，看到移民署同仁使用平板在跟她的媽媽裴氏介紹非洲豬瘟，也在一旁喃喃自語說他喜歡吃豬肉，但學校老師有說不要從網路購買來路不明的豬肉吃。裴氏跟我們說豬肉製品在越南很普遍，以前真的不清楚非洲豬瘟對一般豬傳染的嚴重性，反而小孩比她還清楚。
主任毛兆莉表示，請一般民眾或新住民切勿自疫區網購、走私生肉或肉製品入境，若因而使國內發生非洲豬瘟疫情，將造成相關產業重大損失，國人食安健康及優質的台灣豬需全民一同守護，攜帶非洲豬瘟疫區豬肉製品運送來台，違者最高罰款100萬元，從國外郵寄、購買豬肉品更嚴重，將處7年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金，非洲豬瘟相關訊息，可至行政院農委會動植物防疫檢疫局『非洲豬瘟資訊專區』查詢。