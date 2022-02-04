移工雨天車拋錨！員警暖心解圍 他感動：台灣警察超熱心
《四方報》報導，外籍移工來台灣，遇到各種問題時，經常因語言隔閡而求助無門。大年初二，新北市一名外籍移工就因車輛拋錨不知如何是好，無助的跑到樹林分局山佳派出所求助，在警員的幫助下順利修好車，讓他開心直呼「台灣警察超熱心」。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-04 14:21:34
綜合媒體報導，初二晚間一名外籍移工車輛意外拋錨，由於適逢春節假期，維修廠幾乎都沒有營業，該名移工上網找了很久，好不容易查到一間願意幫忙修理的維修廠，卻因他不諳中文，再加上雨天收訊不佳難以溝通，導致維修人員遲遲無法順利到場幫忙，讓他心急如焚跑進山佳派出所向警員求助。
由於當時天氣寒冷，警員趕緊請淋雨的移工先進派出所休息，在了解情況後，警員也向移工問清楚車輛車型、車種，並協助移工和維修廠人員溝通修車事宜。一番溝通後，維修人員終於準備工具及配件到場處理，警員也陪同移工到現場一起釐清車子拋錨的狀況。經檢查後，維修人員表示要回去準備材料，隔日就能將車修好，讓移工鬆了一口氣。
移工向警員表示，隔日計畫開車載老婆一起去三峽拜訪家人，沒想到突遇車輛故障，讓他相當心急，所幸在員警的協助下聯絡到修車廠，這才化解危機。他感動地向員警連忙道謝，並大讚警方在寒雨中協助他解圍，直呼「臺灣警察真棒、真熱心」。