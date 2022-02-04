桃園增11例！10人為日翊物流相關 陳時中：密切監測
中央流行疫情指揮中心今（4）日宣布新增25例本土確診個案，其中11例來自桃園，包括遠雄自貿港園區群聚的亞旭新增1例，原本就在居家隔離中採檢後確診。而疫情最新熱焦就是日翊物流群聚，今日增加了10例相關染疫個案，都是首次採檢就確診。
編輯中心/綜合報導
2022-02-04 14:29:40｜2022-02-04 14:52:54
指揮官陳時中說明，桃園先前的幾起群聚案都已經接近尾聲，監測期滿未再新增染疫，而遠雄自貿港園區新增1例確診，是在居家隔離中採檢確診，對社區威脅相對小。陳時中表示，遠雄自貿港園區將會發行新的通行證，人員PCR為陰性才能拿到通行證。
陳時中直言，現在桃園的重中之重就在日翊物流群聚，今日又新增10位確診，大多數是員工的家人，全部都是首次採檢就確診，將會持續擴大匡列隔離，密切監測。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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