首起本土Omicron中重度病患出現！羅一鈞：未曾接種疫苗
中央流行疫情指揮中心今（28）日說明1月以來累計本土516例的病例分析，其中無症狀佔比38％、輕症佔比61.8％，首度出現感染Omicron病毒株的中重度以上的患者，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案例為70多歲的本國籍女性，沒有接種過疫苗。
編輯中心/綜合報導
2022-02-04 14:48:57｜2022-02-04 14:53:50
羅一鈞表示，本土首例Omicron中重症患者，為70多歲的本國籍女性，有糖尿病、高血壓等多重慢性病史，1月初住院後在亞東醫院篩檢時確診，目前在接受瑞德西韋等藥物治療。
羅一鈞指出，該個案為中度肺炎，無需氧氣治療，目前病況已經有所改善，並未入住加護病房，仍在負壓隔離病房住院中。另外本土病例的常見症狀仍是咳嗽、喉嚨症狀為主，分別佔52％與49％。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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