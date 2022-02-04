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首起本土Omicron中重度病患出現！羅一鈞：未曾接種疫苗

▲指揮中心說明本土病例分析，包括首度出現的本土Omicron中重度病例。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明本土病例分析，包括首度出現的本土Omicron中重度病例。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-02-04 14:48:57｜2022-02-04 14:53:50

中央流行疫情指揮中心今（28）日說明1月以來累計本土516例的病例分析，其中無症狀佔比38％、輕症佔比61.8％，首度出現感染Omicron病毒株的中重度以上的患者，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，該案例為70多歲的本國籍女性，沒有接種過疫苗。

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羅一鈞表示，本土首例Omicron中重症患者，為70多歲的本國籍女性，有糖尿病、高血壓等多重慢性病史，1月初住院後在亞東醫院篩檢時確診，目前在接受瑞德西韋等藥物治療。

羅一鈞指出，該個案為中度肺炎，無需氧氣治療，目前病況已經有所改善，並未入住加護病房，仍在負壓隔離病房住院中。另外本土病例的常見症狀仍是咳嗽、喉嚨症狀為主，分別佔52％與49％。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心說明境外移入病例分析。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明境外移入病例分析。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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