初四遇北返出遊尖峰　用路人避下午9地雷路段

今（4）日為春節連續假期初四，為北返與出遊的尖峰，截至上午11時，國道全線交通量為34.3百萬車公里，預估今日交通量為138百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。而高公局也預判今日下午重點壅塞9路段，分別為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等。
記者許家禎/台北報導
2022-02-04 13:50:12
高公局指出，今日上午國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統；國1高架南向楊梅端；國3南向三鶯至龍潭、烏日至霧峰、南投至名間；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段均能維持行車順暢。
另查今日上午9時49分於國10東向15.9公里處發生3輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵2公里；9時44分於國1南向88公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午10時01分排除，造成後方車流回堵5公里；10時21分於國1北向351.2公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
高公局預判今日下午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。