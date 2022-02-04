名家論壇》李兆立／運動無國籍？送台隊服給中國選手再說

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黃郁婷的話其實不是全錯，但只說了一半。單純的運動當然沒有國籍之分，只要器材和場地具備，哪裡都能運動，想穿什麼或做什麼，完全自己說的算，非常自由自在，沒有政治或國籍能夠插一腳的空間。
但是，一旦「運動」變成了「運動賽事」，甚至是「國際賽事」，就不是那麼一回事了。
既然是賽事，包括由誰來主辦、誰當評審、誰能參賽、項目有哪些、場地在哪裡等等重要問題，都不會是單純透過「運動」來決定，而是有國家與政治來參與分配協調。
例如，日本曾經爭取到1940年的奧運主辦權，卻因為1937年啟動侵華戰爭，被國際奧委會以「違反奧運精神」為由而沒收，改交給芬蘭主辦，1940年就這樣從「東京奧運」變成了「赫爾辛基奧運」。
請問這是運動的決定，還是國家間的政治決定？答案應該很明顯。
或者，當時的日本也以「運動歸運動」來自我辯駁的話，請問黃郁婷會贊同嗎？相信身穿中國隊制服，並且日前才祝福「兩岸三地同胞們新年快樂」的黃選手，應該難以無視侵華戰爭，而聲援日本的主辦權。
事實上，黃郁婷作為選手，應該比許多人都切身體會台灣隊在國際賽事所遭遇的困境，無論是Chinese Taipei這個妾身不明的曖昧代號，還是無法在奪牌時如同其他國家演奏國歌，或是在各種參賽和備賽時遭遇的各種刁難。
這一切的一切，從來就不符合「運動歸運動」。而原因黃郁婷也絕對非常清楚，就是她在練習影片中穿的那件中國隊所造成的。
尤其，這次的北京冬奧，因為包括維吾爾集中營事件的中國人權爭議，讓許多國家都面臨要如何杯葛的討論，相信黃郁婷和她的國際運動友人們都多少有聽聞。在這樣敏感的時刻，其他國家的選手應該都格外謹慎，絕對避免任何被認為是聲援中國的言行。
因此，黃郁婷如此的反其道而行，要說成運動選手的「單純」，說服力實在很低。
我不會說，國家隊選手一定要扛起國仇家恨，一定視中國選手如寇讎，比賽時一定要為台灣出一口惡氣，畢竟運動該競爭的就留在運動本身，沒必要為民族主義或國際政治服務。但身在其中的選手，也不該刻意忽視運動界裡頭就是有國家和政治的事實，發表違心之論。
運動競賽能不能單純歸運動？這個問題的答案，不妨等黃郁婷成功送一套台灣隊制服給她的中國朋友，並拍照上傳後，我們再來談吧。
●作者：李兆立／政治工作者
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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