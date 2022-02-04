《殭屍校園》男二身分超狂！中文嚇嚇叫「是李玉璽兄弟」
Netflix近日上架的韓劇《殭屍校園》在過年期間熱播，超血腥的畫面、高顏值的新生代演員和刺激的劇情走向都成為網友熱烈討論話題。其中男女配角李秀赫（羅門 飾演）、班長崔南拉（趙怡賢 飾演）更是被稱讚超速配CP，受歡迎程度直逼男女主角。其實22歲的羅門是童星出身，演過《百年新娘》李洪基和《Doctors》金來沅的少年時期，除此之外，羅門還因拍攝陸劇《外貌至上主義》和李玉璽成為好朋友。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-02-04 14:36:33｜2022-02-04 14:41:57
羅門本名為朴所羅門，2020年啟用藝名「羅門」（Lomon），他在烏茲別克出生，曾住過俄羅斯，一直到小學五年級才回到韓國上學，精通韓文、俄文和中文。身高183公分的羅門熱愛健身，在《殭屍校園》中也可看得出他身手矯健，他曾透露自己一度想當偶像歌手，對舞蹈、游泳也相當在行。但羅門自覺歌喉不好，因此在父母的建議下轉往演員這條路發展。
陸劇《外貌至上主義》改編自韓國漫畫《看臉時代》，找來大陸主持人張大大和羅門主演，羅門宛如混血兒的五官和精壯身材立刻吸引大批女粉絲喜愛，羅門也因這齣戲和同劇演出的李玉璽成為好朋友，2人時常在微博和IG分享合照。