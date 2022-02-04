初四高雄+12！防疫旅館同樓層多人確診 急清空召回採檢
今（4）日是大年初四，中央流行疫情指揮中心今日公布，國內新增25例本土個案COVID-19確定病例，其中有12例是與高雄相關群聚有關。指揮中心指揮官陳時中表示，目前相關案例持續疫調還在進行當中，後續輔以基因定序後，才能把防疫旅社情況弄清楚。
記者賴志昶／台北報導
2022-02-04 14:45:31｜2022-02-04 15:01:58
陳時中指出，高雄相關群案案例昨日共有12例確診，其中9例與高雄港群聚有關，而其中的3例是隔離期滿檢驗陽性，剩下6名案例都是在居格期間有相關症狀，後續採檢陽性；近期此案在鄰居相互傳染情況，高雄市整府近期在社區採檢也非常積極，持續擴大匡列之後，應該這2日情況會陸續明朗，目前看來都是在匡列中或是可追蹤的案例，採檢出來陽性，因此可說是可控範圍之內。
另外，陳時中表示，高雄除了高雄港之外，還有一個防疫旅社同一樓層出現數位確診，目前高雄市政府事先進行預防性清空，召回在1月19日以後曾住過的住戶進行採檢，目前相關疫調還在進行當中，後續輔以基因定序後，才能把旅社情況弄清楚。
另在宜蘭方面，陳時中說明，案18443宜蘭礁溪某飯店一案中，除了原來飯店服務人員所衍生的個案在雙北市之外，其他是案18703、18749、18760從高雄到宜蘭旅遊所衍生的案例，今日這部分群聚也新增3例，這些都是原本諾貝爾幼兒園相關匡列的案件，其中有同住家人、祖父祖母或是陪病家屬，都是陰轉陽確診。