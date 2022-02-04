兩樣情！Meta市值蒸發逾5.5兆 亞馬遜利潤猛增
Facebook母公司Meta股價，週四暴瀉逾26%，市值單日蒸發2000億美元，折合新台幣超過5.5兆，創美國史上最大單日市值下跌的個股。相對之下，亞馬遜（Amazon）表現亮眼，出色的業績和財報令盤後大升14%，市值大增。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-02-04 15:00:58｜2022-02-04 15:06:43
綜合外媒報導，Meta股價週四暴跌26.4%，收報237.76美元，市值蒸發逾2000億美元，創辦人兼行政總裁祖克柏（Mark Zuckerberg）持有Meta近13%股份，導致其財富一日之內縮水近300億美元，折合成新台幣約8000億，僅次於去年11月特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）宣布出售特斯拉10%股份後損失的350億美元。
業績公告顯示，Meta上季純利按年倒退8.32%，每股盈利按年跌5.41%，比市場預期還差，本季收入則預計介於270億至290億美元，同樣遜於市場預期。
分析指出，除了Facebook全球每日活躍用戶下跌以外，蘋果改變隱私政策，令應用程式較難跨App追蹤用戶活動，也影響為廣告客戶精準投放廣告的能力，以及來自TikTok等新興社交平台的挑戰加劇，都對Meta公司造成衝擊。雖然Meta企圖以投資元宇宙來帶動熱潮，但需要至少數年才有機會真正實現，對投資人而言前景不太明確，可能也不會等那麼久。
另一方面，電子商務零售巨商亞馬遜，則因在新冠大流行期間表現亮眼而利潤倍增，部分歸功於雲端計算和廣告業務的增長，還有對電動汽車製造商Rivian的投資得益，令上季獲利優於預期；創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的個人身價估計增加200億美元，折合新台幣約5500億。