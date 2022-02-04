高雄今+12　傳防疫旅館多人確診

今（4）天是大年初四，高雄市今天又新增12例本土確診病例，依然是高雄港群聚及宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店相關延伸，港區群聚就佔了9例，而某防疫旅館也傳出同樓層有多人確診，高雄市長陳其邁表示，該防疫旅館3樓就出現4位個案，目前市府已清空旅館，並召回該時段曾住進該旅館的相關人員採檢，持續追查案18942國中生從中國返台的爸爸，他的感染源究竟為何。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-02-04 16:28:29
高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，今日高港群聚延伸9例及大寮幼兒園3例，大多在居隔期間陰症就醫確診，或是隔離期滿前採檢確診，無社區風險。
目前感染源仍未明的新北國中生染疫一案，經溯源疫調，他的父親案18942在1月10日從中國入境，並入住防疫旅館，昨天接獲旅館同一樓層又有2人確診，經追查發現同飯店同層樓的對門案19108和隔壁房案18833隔離時間有重疊，目前懷疑案18942可能是因為被這兩人傳染。
陳其邁說，昨天發現該防疫旅館同樓層出現不同確診個案，緊鄰3個房間有4確診個案，該旅館在案18942入住前並未發現確診案例，直到案18942入住離開後陸續傳出3人確診，因此推測案18942的感染源就在防疫旅館。
按照時間及流行病學判斷，推測案18833或是案19108應該就是一開始的感染源，但仍無法確定是屬於環境汙染或是氣溶膠感染，目前以案18833入住的1月19日作為切點，進行整棟大樓清空採檢，全部旅客安排到集中檢疫所進行後續隔離，截至下午兩點半相關作業已經全數完成。
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