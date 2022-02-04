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集檢所量能已達1221房　羅一鈞：收治確診者要符合3條件

▲指揮中心說明加強版集中檢疫所目前執行輕症分流的狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明加強版集中檢疫所目前執行輕症分流的狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-02-04 15:07:28｜2022-02-04 15:32:57

中央流行疫情指揮中心今（28）日說明全台加強版集中檢疫所執行「輕症分流」的狀況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前北中南的加強版集中檢疫所量能已達11家旅館1221間房，而1／15至2／3期間，已有218位落地採檢陽性的旅客被轉送加強版集中檢疫所，同時段落地採檢陽性共計366位，分流佔59.6％。

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▲指揮中心說明加強版集中檢疫所目前執行輕症分流的狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明加強版集中檢疫所目前執行輕症分流的狀況。（圖／指揮中心）
羅一鈞說明，目前全台集中檢疫所量能大多位在北部，全部1221房中有813房位在北部，中部有214房，南部有194房。

另外羅一鈞也再次解釋加強版集中檢疫所收治確診者的3條件，包括無症狀或輕症；且不具慢性病、心臟病或其他已知重症風險因子，或超過六十五歲的年長者；最後就是生活可以自理者，才會收治到加強版集中檢疫所。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心說明加強版集中檢疫所目前執行輕症分流的狀況。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明加強版集中檢疫所目前執行輕症分流的狀況。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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