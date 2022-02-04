集檢所量能已達1221房 羅一鈞：收治確診者要符合3條件
中央流行疫情指揮中心今（28）日說明全台加強版集中檢疫所執行「輕症分流」的狀況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前北中南的加強版集中檢疫所量能已達11家旅館1221間房，而1／15至2／3期間，已有218位落地採檢陽性的旅客被轉送加強版集中檢疫所，同時段落地採檢陽性共計366位，分流佔59.6％。
編輯中心/綜合報導
2022-02-04 15:07:28｜2022-02-04 15:32:57
羅一鈞說明，目前全台集中檢疫所量能大多位在北部，全部1221房中有813房位在北部，中部有214房，南部有194房。
另外羅一鈞也再次解釋加強版集中檢疫所收治確診者的3條件，包括無症狀或輕症；且不具慢性病、心臟病或其他已知重症風險因子，或超過六十五歲的年長者；最後就是生活可以自理者，才會收治到加強版集中檢疫所。（編輯：倪浩軒）
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