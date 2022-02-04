柯文哲「高端密醫說」 陳時中駁斥：通過WHO考試機會大
新冠肺炎威脅未減，國人搶打疫苗希望增強抵抗力，但台北市長柯文哲日前質疑高端第三劑，今（4）日又以密醫來形容高端的保護力。為此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，「這樣形容很怪」高端不僅取得台灣EUA，也獲得7個國家的認可，目前正接受WHO「考試」，通過考試的機會很大。
記者許家禎/台北報導
2022-02-04 15:54:26
總統蔡英文、副總統賴清德在年前接種第三劑國產高端，但台北市長柯文哲過年期間接受廣播節目專訪時質疑高端保護力，認為高端第三劑保護力沒有科學證據，直言總統與副總統打第三劑高端很怪，今日甚至以密醫來形容高端的保護力，「密醫醫術不見得比醫學院畢業、有拿到執照的差，但密醫上法庭，一定就是必敗。」
為此，指揮官陳時中認為以密醫來形容高端的保護力「很奇怪」！陳時中表示，密醫是沒有法定的資格或執照，但高端有取得台灣的EUA（緊急使用授權），在台灣有台灣法定資格在，且不是因為國產就發EUA，需要很多專家、根據許多科學證據，像一些數據來發給EUA。
陳時中說，高端不只在台灣受到證認，在全世界上也獲得認證，像紐西蘭、泰國、印尼等7個國家都認可高端，強調高端這張「執照」在台灣、在世界很多國家都有效，還說WHO（世界衛生組織）正在給高端「考試」，目前看來通過的機會滿大的。
至於柯文哲今日主張，打滿三劑就可以考慮解封、考慮一步步慢慢解封。為此，陳時中表示，疫苗接種率確實是要不要解封的要件之一，現階段國內疫情雖逐漸受到控制，但國外疫情仍很險峻，許多國家第三劑接種率高，但染疫的人數還是很多，要不要解封或逐步解封，仍要看我們的承擔能力有多大，如還要看醫療量能等等。