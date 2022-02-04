日翊物流群聚擴大！新北母子倆回桃園圍爐確診 採檢24人
中央流行疫情指揮中心今（4）日宣布新增25例本土確診個案，其中有2例被列入桃園日翊物流群聚，但其實是一對居住在新北市的母子，因為回桃園親戚家圍爐吃年夜飯確診，母親Ct值21.4、兒子Ct值30.9。新北市長侯友宜表示，相關接觸者22人、居家隔離2人，目前均已安排採檢。
編輯中心/綜合報導
2022-02-04 16:09:50
新北市衛生局說明，這對母子為40多歲的案19126與10多歲的案19125，兩人居住在鶯歌，被列為日翊物流群聚的染疫者，母子倆是回桃園吃年夜飯時，與確診者有所接觸，2月2號就已經被匡列隔離，之後採檢確診。
新北市衛生局表示，現正持續疫調中，個案在有感染力的期間並沒有在新北市的公共場所活動足跡，但仍呼籲民眾做好自我健康檢測，落實防疫工作。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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