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日翊物流群聚擴大！新北母子倆回桃園圍爐確診　採檢24人

▲新北市長侯友宜說明最新疫情狀況。（圖／記者陳志仁攝，資料照片）
▲新北市長侯友宜說明最新疫情狀況。（圖／記者陳志仁攝，資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-02-04 16:09:50

中央流行疫情指揮中心今（4）日宣布新增25例本土確診個案，其中有2例被列入桃園日翊物流群聚，但其實是一對居住在新北市的母子，因為回桃園親戚家圍爐吃年夜飯確診，母親Ct值21.4、兒子Ct值30.9。新北市長侯友宜表示，相關接觸者22人、居家隔離2人，目前均已安排採檢。

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新北市衛生局說明，這對母子為40多歲的案19126與10多歲的案19125，兩人居住在鶯歌，被列為日翊物流群聚的染疫者，母子倆是回桃園吃年夜飯時，與確診者有所接觸，2月2號就已經被匡列隔離，之後採檢確診。

新北市衛生局表示，現正持續疫調中，個案在有感染力的期間並沒有在新北市的公共場所活動足跡，但仍呼籲民眾做好自我健康檢測，落實防疫工作。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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