越籍看護為家計逃跑成黑工　透過專案回鄉再合法來台

《四方報》報導，疫情下移民署推出「逾期外來人口安心接種疫苗專案」，祭出主動到案「不管制」措施，以鼓勵失聯移工自主出面，降低疫情風險。近期，一名越南籍失聯移工阿映就透過此專案，於過年期間返國與家人團聚，並得以再次申請來台合法打工，繼續賺錢償還債務。
記者李芷涵/綜合報導
2022-02-04 16:25:14
綜合媒體報導，來自越南鄉下的阿映原本與丈夫共同扶養3個兒女，為了一家5口的家計，她於16年前來台擔任看護工，憑藉細心的服務贏得許多老人家們的青睞，這份工作也帶給她很大的成就感。然而，礙於台灣對外籍移工最高12年工作期限之限制，阿映4年前面臨工作期滿的處境，考慮到家中孩子還在就學，再加上公婆、父母可觀的醫病費，讓她決定鋌而走險成為失聯移工，繼續留在台灣打黑工。
這樣的日子過了3年，想家的阿映原本去年準備投案離境，回越南與家人團聚，沒想到卻接到噩耗，得知父親和母親雙雙染上新冠肺炎，在她來得及買機票前父親就不敵病情離世，母親也深受後遺症所苦，為了家計與醫藥費，阿映只好咬牙繼續打黑工。
移民署高市專勤隊獲悉阿映的處境後，鼓勵其透過專案接種並離境，剛好於過年期間回越南探親，並得以儘速重新申請合法從事看護工機會，償還醫療債務。阿映表示，台灣工作環境佳，來台擔任合法看護是她的夢想，很慶幸有這樣再次來台工作的機會，過年也能與家人團聚。
為防堵Omicron疫情，移民署去年推出「逾期外來人口安心接種疫苗專案」，強調不收費、不通報、不查處、不管制等四不原則；其中，「不管制」係指自行到案者，完成接種第1劑COVID-19疫苗，於雙邊國際航班（恢復）定期運行起6個月內離境，免除禁止入國（不予許可）期間。專案實施時間自2021年12月3日起，結束日期由移民署另行公告。截至1月27日，該專案已協助逾5萬9千人次施打疫苗。