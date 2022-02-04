IS首腦身亡　房東、鄰居訝異：以為他只是計程車司機

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在那之後，居民聽到密集的槍聲和砲火聲，2.3個小時以後，美國的精銳部隊就衝進了目標房屋，哈希米引爆炸彈背心，將自己和妻兒炸死。讓鄰居感到困惑的是，他們渾然不知全球最被通緝的男人之一竟然就住在那裡。
房東穆罕默德·謝赫（Al-Sheikh）表示，哈希米大約在1年前租下了這棟房子，他與妻子、3個孩子住在1樓，他的姐姐和外甥女則住在其他樓層。期間哈希米都有準時交租，而謝赫也從不覺得對方有什麼奇怪的地方，有時他會看見對方在院子裡摘橄欖，並招呼他坐下一起來喝杯咖啡：「他看起來就是個隨和、開朗的人。」
然而，謝赫不知道的是，自己的房客就是以殘暴著稱的伊斯蘭國首腦，又名「毀滅者」，還曾主導2014年在伊拉克殘害、奴役雅茲迪人的暴行。隨著哈希米身分曝光，謝赫對於自己被欺騙一事相當惱火，特別是在看到房子被炸得幾乎面目全非後：「如果我知道是他，絕不會讓他住在我的房子。」
報導指出，哈希米生於伊拉克，早年曾在伊拉克南部監獄服刑，期間結識伊斯蘭國前任領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）及其他IS成員，並於2014年參與攻佔伊拉克北部城市摩蘇爾行動，成為巴格達迪的心腹之一。在接替巴格達迪成為IS領袖後相當低調，甚少公開露面，外界一直以為他藏在摩蘇爾，後來才發現他其實躲在敍利亞，直到IS近日企圖在敍利亞東部劫獄，哈希米的行蹤才曝了光。