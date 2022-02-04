COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

IS首腦身亡　房東、鄰居訝異：以為他只是計程車司機

▲極端組織「伊斯蘭國」領導人哈希米在美軍的反恐行動中身亡。（圖／翻攝自紐約郵報）
▲極端組織「伊斯蘭國」領導人哈希米在美軍的反恐行動中身亡。（圖／翻攝自紐約郵報）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-02-04 16:45:27

極端組織「伊斯蘭國」（IS）領導人哈希米（Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi），住處遭美國特種部隊突擊後，引爆炸彈身亡；美國總統拜登（Joe Biden）則宣稱，由於美軍的技巧與勇氣，得以成功把哈希米從戰場中「剷除」。有外媒採訪事發地點附近居民，都說完全不知IS的首腦居然就躲在當地，因哈希米和家人平常低調、隨和，連房東都以為只是把房子租給了1位計程車司機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《以色列時報》等外媒報導，當美軍飛越敘利亞小鎮阿特梅（Atmeh）時，包含謝哈德（Mahmoud Shehadeh）等居民在內，還以為是天候問題，走到屋外查看時，才驚見幾架直升機包圍了附近的1棟房子，邊用喇叭傳話，要求屋內的人自己投降，並告訴附近居民，美軍此行是幫助民眾擺脫極端主義者。

在那之後，居民聽到密集的槍聲和砲火聲，2.3個小時以後，美國的精銳部隊就衝進了目標房屋，哈希米引爆炸彈背心，將自己和妻兒炸死。讓鄰居感到困惑的是，他們渾然不知全球最被通緝的男人之一竟然就住在那裡。

房東穆罕默德·謝赫（Al-Sheikh）表示，哈希米大約在1年前租下了這棟房子，他與妻子、3個孩子住在1樓，他的姐姐和外甥女則住在其他樓層。期間哈希米都有準時交租，而謝赫也從不覺得對方有什麼奇怪的地方，有時他會看見對方在院子裡摘橄欖，並招呼他坐下一起來喝杯咖啡：「他看起來就是個隨和、開朗的人。」

▲房東謝赫絲毫不知原來自己的租客就是IS的領袖。（圖／翻攝自以色列時報）
▲房東謝赫絲毫不知原來自己的租客就是IS的領袖。（圖／翻攝自以色列時報）
然而，謝赫不知道的是，自己的房客就是以殘暴著稱的伊斯蘭國首腦，又名「毀滅者」，還曾主導2014年在伊拉克殘害、奴役雅茲迪人的暴行。隨著哈希米身分曝光，謝赫對於自己被欺騙一事相當惱火，特別是在看到房子被炸得幾乎面目全非後：「如果我知道是他，絕不會讓他住在我的房子。」

報導指出，哈希米生於伊拉克，早年曾在伊拉克南部監獄服刑，期間結識伊斯蘭國前任領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）及其他IS成員，並於2014年參與攻佔伊拉克北部城市摩蘇爾行動，成為巴格達迪的心腹之一。在接替巴格達迪成為IS領袖後相當低調，甚少公開露面，外界一直以為他藏在摩蘇爾，後來才發現他其實躲在敍利亞，直到IS近日企圖在敍利亞東部劫獄，哈希米的行蹤才曝了光。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀