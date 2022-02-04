物流多人染疫、病毒隨包裹上門？專家：在台灣極為不可能

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這次物流公司爆發多人染疫，不少民眾就擔心會不會收到「病毒包裹」，又民眾拿到包裹該如何處理？以避免染上病毒。台大公衛學院教授陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，其實過去就有諸多對跨國、跨區物流包裹會不會有病毒有所討論，像是傳出中國大陸包裹、挪威鮭魚驗出病毒等等。
陳秀熙指出，像這樣從接觸表面來跨國、跨區透過物流傳播病毒，其實不是最主要的傳染管道，也缺乏許多科學證據，消息來源並不是完全可靠，屬比較片面的解讀。後來了解，通常都是有人帶了病毒進去冷凍食品工廠或是物流公司發生群聚，而非接觸包裹染疫。「像去年果菜市場群聚，其實也不是接觸果菜染疫，而是人與人接觸下感染的」。
「如果非要說接觸物品染疫，比較有可能的地方就是在醫院！」陳秀熙表示，因為病人一多的情況下，較多的病毒飄散在空中落下，確實有可能沾染物品持續幾小時或幾天。也因此，他說在台灣、在物流公司或果菜市場要發生接觸物品染疫是「極為不可能」的，因為台灣染疫的人相對非常少。
陳秀熙要民眾不必太過擔心因收取包裹而染疫，但若真的還是怕怕的不放心，擔心上頭留有病毒，陳表示，其實很簡單用酒精噴一噴即可。而有人說拿到陽台通風處曬一曬也可以，保險一點拿取時再噴酒精。但他強調，最重要還是時時做好個人的防疫與衛生，勤洗手、消毒準沒錯。
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