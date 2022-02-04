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物流多人染疫、病毒隨包裹上門？專家：在台灣極為不可能

▲民眾有疑問，病毒會不會隨著包裹上門？專家表示，病毒透過物流包裹讓人染疫缺乏科學證據，更直言在台灣極為不可能。圖為示意圖（圖／取自unsplash）
▲民眾有疑問，病毒會不會隨著包裹上門？專家表示，病毒透過物流包裹讓人染疫缺乏科學證據，更直言在台灣極為不可能。圖為示意圖（圖／取自unsplash）

記者許家禎/台北報導

2022-02-04 16:49:17

桃園大溪「日翊文化行銷」物流公司爆發多人染疫，公司發表聲明表示大多為理貨線人員確診，未有物流士染疫。但民眾仍有疑問，病毒會不會隨著包裹上門？會不會因而染疫？為此，台大公衛學院教授陳秀熙今（4）日接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，新冠肺炎這個病毒主要傳染途徑還是人與人接觸，而非接觸物品，過去時有所聞其實都缺乏科學證據，「要說發生在台灣，就更極為不可能」！

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桃園大溪「日翊文化行銷」物流公司爆發多人染疫，根據桃園市政府公布，直到2月3日上午為止，確診者為理貨線人員共11名、清潔員1名，並未出現物流士（物流車司機）人員，而今日又新增1名日翊員工與確診員工家人7位。指揮中心今日則表示，目前全台疫情案件中大多在尾聲，正在延燒的就屬日翊，已監測1250人，會持續擴大匡列。

這次物流公司爆發多人染疫，不少民眾就擔心會不會收到「病毒包裹」，又民眾拿到包裹該如何處理？以避免染上病毒。台大公衛學院教授陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，其實過去就有諸多對跨國、跨區物流包裹會不會有病毒有所討論，像是傳出中國大陸包裹、挪威鮭魚驗出病毒等等。

陳秀熙指出，像這樣從接觸表面來跨國、跨區透過物流傳播病毒，其實不是最主要的傳染管道，也缺乏許多科學證據，消息來源並不是完全可靠，屬比較片面的解讀。後來了解，通常都是有人帶了病毒進去冷凍食品工廠或是物流公司發生群聚，而非接觸包裹染疫。「像去年果菜市場群聚，其實也不是接觸果菜染疫，而是人與人接觸下感染的」。

「如果非要說接觸物品染疫，比較有可能的地方就是在醫院！」陳秀熙表示，因為病人一多的情況下，較多的病毒飄散在空中落下，確實有可能沾染物品持續幾小時或幾天。也因此，他說在台灣、在物流公司或果菜市場要發生接觸物品染疫是「極為不可能」的，因為台灣染疫的人相對非常少。

陳秀熙要民眾不必太過擔心因收取包裹而染疫，但若真的還是怕怕的不放心，擔心上頭留有病毒，陳表示，其實很簡單用酒精噴一噴即可。而有人說拿到陽台通風處曬一曬也可以，保險一點拿取時再噴酒精。但他強調，最重要還是時時做好個人的防疫與衛生，勤洗手、消毒準沒錯。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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