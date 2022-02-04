春節疫情悶燒！家長憂心有可能「延後開學」 陳時中回應
中央流行疫情指揮中心今（4）日宣布新增25例本土確診個案，春節期間民眾過年休假的同時，疫情仍持續在社區悶燒。而今日在防疫記者會上就有媒體詢問，有家長關心是否各級學校有可能「延後開學」？對此，指揮官陳時中則明確表示目前完全沒有這樣的計劃。
編輯中心/綜合報導
2022-02-04 17:28:51｜2022-02-04 17:43:13
Omicron病毒株已在多所學校、幼兒園造成疫情，年前不少學校都宣布停課或提早放假。就有媒體在防疫記者會上詢問，若疫情爆發是否會延後開學？有沒有怎麼樣的指標可以觀察。
陳時中則明確回應，目前完全沒有這樣的計劃，各級學校都會按照原定開學日準備。陳時中強調，現在就是極力控制疫情，完全沒有延後開學的規劃。不過陳時中也補充，除非疫情突然大爆發，不過現在疫情都在控制中。（編輯：倪浩軒）
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