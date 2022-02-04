免除缺蛋之虞　訂閱制讓民眾省時省力又省心

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電子五哥產業的人資長鍾小姐說，這次因為平時的訂閱制服務，讓家人在大家都缺蛋時，有充足的蛋可以享用，不用擔心與外出排隊搶購；另位建設公司集團的營運長陳小姐，認為平常家裡一家四口每天固定需要用量，在每月一次的宅配服務中，感覺省時省事，也習慣這樣的訂購方式。
推出機能蛋訂閱制服務的寶奇生技副總李金燕表示，該公司的雞蛋管家管理系統，可依照訂戶所選定的各種機能蛋，包括葉黃素、DHA、雙機能等特色雞蛋，依照客戶所需要的時間間隔，直接透過宅配方式送到訂戶家中，再也不需要煩惱需要用的時候臨時家裡缺貨，再跑去超商或超市購買。
李金燕指出，至於在價格的部分，扣除必要的物流費用後，每顆雞蛋的價格大約在10元，光是這段缺蛋的時間，後台湧入的訂戶，就是過去半年的一倍以上；此外，而訂閱制的客戶，也會在市場蛋源不足的時候，最優先取得商品。
此次的蛋荒中，乃因去年新冠疫情的升級導致滯銷而減產，加上又連續遇到雞隻禽流感的疫情，及天氣連續較冷而產能驟降的狀況下，儘管政府已經宣示會在二月底進口國外雞蛋，以提供民眾市售雞蛋的供給量，但目前北部一般的通路仍屬供應量不足，產銷要達到平衡，可能要到四月清明節後，才能回穩的市場現況；類似雞蛋管家的訂閱制服務，應該正是方興未艾。