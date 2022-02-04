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曾被記者追問初夜給了誰？林志玲高情商回應：梁朝偉

▲林志玲和梁朝偉在《赤壁》中有許多親密對手戲。（圖／翻攝微博）
▲林志玲和梁朝偉在《赤壁》中有許多親密對手戲。（圖／翻攝微博）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-02-04 17:56:56

林志玲和AKIRA（黑澤良平）2019年6月6日宣布結婚，在台灣和日本娛樂圈投下一顆震撼彈，2人11月17日回到台南舉辦盛大婚宴。林志玲婚後求子心切，如今終於有好消息傳出，47歲的她已平安生下兒子。林志玲向來以高情商聞名，但2019年被週刊爆料曾到台大醫院做試管嬰兒時，她罕見動怒發聲明，對比以往無論被記者、主持人問到什麼尖銳問題，都可以雲淡風輕回應的樣子，就知道林志玲重視相當這件事。

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▲梁朝偉緊貼林志玲平坦的小腹。（圖／翻攝微博）
▲梁朝偉緊貼林志玲平坦的小腹。（圖／翻攝微博）
多年前在一場活動上，有記者不斷追問林志玲的初夜是給誰？是不是言承旭？林志玲當時面不改色，不慌不忙地說：「梁朝偉。」乍聽之下相當驚人，但原來當時林志玲和梁朝偉正在拍攝電影《赤壁》，2人在片中飾演夫妻周瑜、小喬，難免會有一些親熱鏡頭，因此林志玲這個回答可以說是不卑不亢，相當有智慧。且之後在宣傳《赤壁》時，梁朝偉被嫌棄身高太矮，林志玲一句「男人的氣度勝過高度。」就順利替對方解圍。

▲林志玲（右）和梁朝偉曾在電影《赤壁》扮演夫妻。（圖／翻攝微博）
▲林志玲（右）和梁朝偉曾在電影《赤壁》扮演夫妻。（圖／翻攝微博）
林志玲婚前感情生活一直受到外界矚目，她和言承旭情纏13年，最後仍以分手收場。除此之外，林志玲也曾和「百億馬桶小開」邱士楷傳出緋聞，2人不但是青梅竹馬，癡情的邱士楷更是苦追林志玲15年，但隨著女方閃嫁AKIRA，這兩段多年的情愛糾葛正式劃下句號。

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