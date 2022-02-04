國中生父與入住防疫旅館個案重疊 陳其邁令聯合稽查旅館
高雄今(3)日新增12人確診，其中9例為高雄港相關，3例則為礁溪長榮鳳凰飯店；另日前新北市國中生一家3口的家庭群聚，經衛生局疫調，發現國中生父親所入住的高雄防疫旅館自昨日止已有4例境外確診個案，陳其邁表示，從該案的症狀、血清變化等，應屬於飯店不同樓層感染，陳其邁也下令自今天起市府稽查各防疫旅館，確保通風等環境能保證住客安全。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-02-04 18:20:10
國中生1家3口感染途徑不明，直到昨晚高雄市衛生局接獲自孟加拉入境的旅客確診（案19108），與國中生父親入住在同樓層，又發現該飯店有房間調度問題，緊接著同樓層越南入境住客（案18833），以及與國中生父親住同一房地香港入境住客也確診（案19100），境外移入個案時間點重疊，因此確認國中生父親應為入住該間飯店時染疫，染疫時間約為1月24日。
期間，高市府衛生局在追查國中生父親（18942）1月10日自中國入境，10日至24日入住旅館，1月25日解除隔離後返回新北，1月30日喉嚨不適，31日採檢，2月1日確診，且自主健康管理期間仍在高雄各地活動，還曾到高雄大遠百饗食天堂吃大餐，遭衛生局開罰。
陳其邁指出，今高雄防疫旅館內有多新增幾位確診者，為同樓層，不同確診個案，案18905、案18988、案18942一家三口，父親從中國入境，高市衛生局也有持續觀察Ct值，研判他是屬於新的感染個案。
陳其邁說，因為同樓層分屬2間不同的飯店，但負責人是同一個人，所以旅客入住時負責人會將不同房間做調撥使用，昨天鄰近的3個房間有4個確診個案。也就是說除了基因定序在做，案18942從Ct值研判，屬於飯店不同樓層的感染。
同時，衛生局也在調查，案18942是否在社區被感染或是可能搭乘防疫計程車時，或者是防疫旅館，觀察下來，案18942入住飯店期間沒有發現其他確診個案，在昨天發現同樓層，不同房間有確診個案，昨天晚上開始疫調。
※【NOWnews 今日新聞
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