新竹初四連9震！氣象局坦言罕見 可能跟這斷層活動有關
今天大年初四，但在新竹卻不平靜，自早上10點44分開始到下午4點55分，短短6個小時就發生9起小區域地震，震央都在新竹縣峨眉鄉，最大震度到4級、最小2級，地震深度大部分在5到7公里之間。民眾擔心這樣的頻率正常嗎？中央氣象局地震測報中心主任坦言，依照過去該震央觀測經驗來看，確實不太尋常、很罕見，不排除今天的群震之後，會有較大規模的地震發生。
記者許家禎/台北報導
2022-02-04 18:30:21
面對初四新竹連8震，中央氣象局長鄭明典也在臉書po文驚呼「連續幾次了！」也有不少網友回報，聽到轟隆轟隆好像地鳴的聲音，還說人位在苗栗頭份都很有感，不斷聽到砰砰的地鳴聲。不少人心有餘悸，就怕會有更大的地震。
中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，震央新竹縣峨眉鄉這地方過去30年來，有64個（次）規模超過3，其中規模超過3.5的只有12個，而規模超過4的僅3個。算算規模超過3.5以上的，平均3年一個，因此對照今天連9震，且有3級、有4級的，確實不太尋常，相當罕見。
陳國昌指出，不排除此次地震跟附近的新城斷層活動有關，但仍需交由中央地質調查所或學者做判定。他進一步說明，此次震央發生位置其實長期地質活動相當低，這次一天之內密集活動確實有些不尋常，看起來是有能量在釋放，但釋放能量不多。
不過，陳國昌也說，如果密集活動的情況持續下去，不排除後面有更大規模的地震發生。以過去觀測經驗來說，有的群震發生一下就結束，但也有群震發生後，過了一個月在同樣地區發生中大型規模5以上地震，強調會有不同狀況發生，因此氣象局會密切注意、持續監測。