砲轟黃郁婷 林楚茵：中國選手敢穿台灣隊服PO抖音？
台灣隊滑冰選手黃郁婷將代表我國參加2022北京冬奧，不過卻被發現，日前其身穿黑、紅色的中國隊服，其2日深夜在臉書回應稱「運動歸運動，在運動屆（界）裡沒有國籍之分」，引來大批國人砲轟。民進黨立委林楚茵今（4）日表示，別用「運動無國界」來掩飾沒有「國家意識」的行為，中國隊選手敢穿上台灣隊服發IG或是抖音嗎？
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-04 20:58:23
針對台灣隊選手黃郁婷穿中國隊服一事，林楚茵表示，別用「運動無國界」來掩飾沒有「國家意識」的行為。林說，奧運是國家間的競技，每項比賽的選手爭取的都是代表著自己國家的榮耀，這是為何去年東京奧運中，全台灣民眾一起為台灣選手加油，一起吶喊、一起感動也一起落淚。身為「國手」的黃，竟然說「運動界沒有國籍之分」？明明不是外行，別說這種混淆視聽的語言！
林楚茵說，黃郁婷說穿上中國隊服是因為彼此交換，那只想知道，對方敢穿上台灣隊隊服發IG或是抖音嗎？對方不敢穿，為何黃郁婷卻毫不掩飾的po出影片？
林楚茵說，北京冬奧今天開幕，自己依舊祝福黃郁婷能有好成績，但希望當黃郁婷奪牌時，站在領獎台上時，要知道 自己代表的國家是台灣。