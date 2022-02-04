派慶慶！辛辣小貓斜眼瞪人狂哈氣 1個月後變超萌毛球
不要這麼森氣氣嘛！美國奧克蘭一間貓咪救援組織Baby Kitten Rescue (BKR) 在1個多月前接獲三隻小幼貓，牠們非常膽小又不親人，只要看見人類就狂哈氣躲在角落裡，而其中一隻小貓是裡面最「兇」的一隻，一名志工決定要「親訓」牠們！
編輯中心/綜合報導
2022-02-04 21:45:10
這三隻小貓目前還不到2個月，志工潔米Jamie表示牠們分別叫做「生薑（Ginger）」、「胡椒（Pepper）」以及「哇沙米（Wasabi）」，雖然牠們很膽小但總是會聚在一起。其中體型最小的哇沙米似乎是這個迷你團體中的「老大」，只要看見有人類靠近，牠絕對沒好臉色地斜眼瞪人加上狂哈氣，試圖用威嚇反擊！
潔米了解牠們的個性之後，決定立刻展開親訓，每當替牠們點眼藥水時，潔米都會用毛巾將哇沙比包起來固定，避免被牠掙扎或是攻擊，而在點完藥物之後立刻給予一些幼貓食品當作獎勵。果不其然幾天之後，潔米終於跨越了哇沙比的「那一道防線」，雖然牠還是「派慶慶」，但是牠不再咬潔米的手，而且被毛巾包起來後很快就感到安心而睡著，潔米知道牠已經開始接受人類了。
經過兩個星期的訓練，原本總是見人就生氣的哇沙比，已經不再對人類恐懼，眼神也溫柔許多，甚至只要一被摸摸就會發出呼嚕聲，變成3隻小貓中最親人的一個！值得開心的是，3隻小貓都已經找到新家庭，其中哇沙比與生薑一起被領養到同一個新家，哇沙比很快就躺在媽媽的懷裡變成超萌小毛球，現在牠們都過著幸福又快樂的日子，快來看一段哇沙比瞪人的影片吧！（編輯：陳珮瑜）