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歐洲首例　奧地利立法強制成人打疫苗

▲奧地利總統正式簽署立法，強制成人必須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，成為歐洲第一個實施疫苗強制令的國家。（圖／美聯社／達志影像）
▲奧地利總統正式簽署立法，強制成人必須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，成為歐洲第一個實施疫苗強制令的國家。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-02-05 08:56:34

（中央社維也納4日綜合外電報導）奧地利總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）今天簽署立法，強制成人必須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，成為歐洲第一個實施疫苗強制令的國家。

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美國有線電視新聞網（CNN）報導，奧地利的新法將使沒有疫苗接種證明或豁免證明的民眾，可能面臨600歐元（約新台幣1萬9000元）罰款。政府將從3月15日開始檢查是否遵行強制令。

根據奧地利衛生部網站，孕婦和因為健康因素無法接種疫苗者得以豁免。最近曾經染疫的民眾，在收到PCR陽性結果的180天內也不需強制接種疫苗。

新法實施效期將至2024年1月31日為止，未接種疫苗民眾如果沒有在指定日期之前完成接種，可能面臨最高3600歐元罰款，每年最多開罰4次。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也計劃在德國推行疫苗強制令，國會將於3月底表決法案。

根據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）數據，德國與奧地利的2劑疫苗接種率，均高於歐盟70.4%的平均接種率，但分別為74%與72.7%的接種率仍無法讓衛生官員安心。

德國人口的平均年齡為全歐洲第二年長，僅次於義大利。德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）於上月28日警告，年長族群有許多人尚未接種疫苗，需要加以防護。

他表示，德國未接種疫苗的人數為英國的4倍，也是義大利的3倍。

雖然部分歐洲國家開始強制規定接種疫苗，有些國家卻開始鬆綁防疫措施，無視確診數字正隨著Omicron變異株肆虐而節節攀升。

許多國家領導人稱，由於接種疫苗，染疫不再等同於重症。丹麥有多達81.5%人口完成接種2劑疫苗，因此儘管確診數字持續攀升，仍於1日解除所有防疫限制。

丹麥衛生部長布勞斯特倫（Soren Brostrom）告訴CNN：「感染率飆升的同時，住進加護病房的病患（人數）實際上卻在下降。全國600萬人口，加護病房僅有約30人是COVID-19病患。」

其他北歐國家如挪威、瑞典和芬蘭也因疫苗高接種率與低住院數據，於本週宣布解除許多防疫措施。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110204

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