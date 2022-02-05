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女足隊印度比賽8人確診　外交部：6日賽後速安排專機返台

▲台灣女足目標暌違32年前進世界盃。（足協提供）
▲台灣女足目標暌違32年前進世界盃。（足協提供）

記者呂炯昌／台北報導

2022-02-05 08:50:12｜2022-02-05 08:51:48

目前在印度參加「2022年亞洲盃女足賽」（2022 AFC Women's Asian Cup）的我國女足代表隊選手傳出多人確診新冠肺炎，總統蔡英文昨日與行政院長蘇貞昌商議後，請政院督導相關部會，依照防疫指引及專案經驗，朝包機或醫療專機方向專案辦理。外交部今（5）日表示，6日賽後將儘速安排專機返台。

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外交部表示，我國代表隊在行前及自1月13日抵達印度參賽以來，我國駐印度代表處、中華民國足球協會與主辦單位「亞洲足協」均保持密切聯繫，隨時提供協助。代表隊全程採取高標準的防疫作為，包括全體隊員行前均接種3劑疫苗。

外交部指出，日前經PCR核酸檢測後，截至4日為止有8名隊職員確診武漢肺炎，但均為輕症，目前均隔離中；我國駐印度代表處於第一時間已掌握相關狀況，並立即提供我國代表團隊職員相關防疫物資與藥品等各類協助。目前外交部、教育部、交通部及駐印度代表處正積極安排在明(6)日我國代表隊比賽結束後，儘速以專機載送在印度參賽的全體隊職員返回國內。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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