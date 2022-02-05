初五上午有3壅塞路段 國5北上宜蘭至坪林恐塞到深夜
今（5）日為春節連續假期初五，高公局指出今日0-5時交通量為9.9百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）之2.8倍，預估今日交通量為130百萬車公里。高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、國5北向宜蘭-坪林等路段。其中國5北向宜蘭至坪林，上午9點過後將逐漸湧現車潮直到深夜。
記者許家禎/台北報導
2022-02-05 09:25:21｜2022-02-05 09:27:05
高公局指出昨（4）日全日交通量為116.4百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）之1.3倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）之1.2倍，昨日路況除國1北向豐原至台中系統、新竹至湖口、國3北向茄苳至寶山、關西服務區至高原及國5北向頭城至坪林於今日凌晨1時逐漸紓解外，其餘路段於21時後大致順暢。
至於今日0-5時交通量為9.9百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）之2.8倍，預估今日交通量為130百萬車公里。高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，根據1968資訊顯示，截至上午9時，國道大致順暢，車速大多在80公里以上。
今日相關疏導措施包括：14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，7至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，7至19時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。
高公局預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段，建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。