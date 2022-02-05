朝天宮遇怪男尾隨！受害者不只一人　白癡公主不忍了報案

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白癡公主強調，「遇到這樣的人就是冷處理不要理對方，也要注意對方的一舉一動，因為不知道對方身上有沒有帶什麼危險物品。」最後在熱心且機靈的店家老闆陪同下，白癡公主與表妹們才順利回到停車場，讓白癡公主不禁直呼「大過年的，大家都要注意安全喔，不驚不驚」。
不過該篇發文底下不少當地網友回應，都有類似遭到男子騷擾的經驗，於是白癡公主昨晚深夜再發文表示，「關於昨晚在北港朝天宮被陌生男子尾隨騷擾，由於受害者不止一位女性，再加上收到北港派出所公開留言與私訊建議，呼籲出面做筆錄協助案件偵辦。想了一個晚上，還是決定站出來向北港派出所報案了，謝謝員警們的熱心。」
白癡公主更提到，「員警表示，若遇到事情，當下就要立刻報案，是最好的喔」，北港派出所也在底下留言表示，「感謝白癡公主的協助宣導！北港派出所在這呼籲民眾，若遇到類似案件，記得當下立即報警，讓警方到場處理，以利保護民眾的安全」。其他網友也紛紛打氣鼓勵，「癡癡很勇敢！你這樣做真的很好很好」、「媽祖保佑，希望妳的勇敢可以讓更多人勇敢面對」、「公主妳很勇敢的，謝謝警察先生，謝謝公主妳肯挺身面對」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110