因應年後求職潮 勞工局天天徵才三大產業釋出2千職缺

依據人力銀行調查發現，高達93.6%上班族想在年後求職，比例創下13年以來新高，顯見年後就業市場需求攀升。對此，台中市政府於2月辦理一系列「虎力全開、年後求職」徵才活動，總計26場，邀集科技、服務及製造三大產業，提供超過2000個職缺，天天徵才，協助市民於新的一年能順利就業。





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勞工局長張大春表示，人力銀行的調查發現，年後求職最想進入的行業，前三名分別是「科技資訊」(32.6%)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(31.6%)與「傳統製造業」(28.9%)；另國內人才海漂意願創8年新低，預計有不少海歸人才也將加入國內求職市場。





勞工局因應這股年後求職潮，將於2月份辦理一系列「虎力全開、年後求職」徵才活動，邀集求職者最愛的科技業、服務業及製造業三大產業，自2月7日起至2月25日每日皆有徵才活動，徵才區域包含山海屯地區，總計超過26場次、職缺超過2,000個，其中彩麗實業股份有限公司更開出月薪5萬1,000元的品管人員職缺。





台中市就業服務處指出，受疫情影響，許多大型企業海外訂單大增，企業用人需求提升，特別邀請台灣光學鏡頭領導企業「大立光電」、全球自行車製造龍頭「巨大機械」、全球高品質單晶矽晶片製造與技術領導者「友達晶材」、亞太唯一離岸葉片製造商「天力離岸風電」等大廠加入徵才行列，天天提供徵才面試機會。





台中市就業服務處補充，2月18日與經濟部加工出口區管理處台中分處合作，於潭子科技產業園區辦理廠商聯合徵才活動，提供超過500個職缺；2月23日於大甲區公所辦理聯合徵才活動。歡迎有求職需求的市民踴躍參加，想瞭解更多徵才活動資訊可密切關注台中市就業服務處官網熱門活動專區( https://www.eso.taichung.gov.tw/2697001/post )、電洽1999專線或撥打市府總機轉36100洽詢。



