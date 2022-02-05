陳以信訪問華府：美方歡迎國民黨駐美代表處重返華府

立法院外交及國防委員會召集委員陳以信，於美東時間昨（4）日上午拜會位於阿靈頓的AIT華府辦公室，並與美國行政部門人員進行會談，交換針對台海情勢最新看法。陳以信說明國民黨重返華府決心，以及國民黨主席朱立倫近期在疫情容許下將訪問華府，為國民黨駐美代表處揭牌，此事得到與會人員高度歡迎與祝福。
記者余祥／台北報導
2022-02-05 09:53:49
陳以信上午並與華府涉台重要學者進行視訊對話。這場對話由國民黨國際部與華府智庫台美研究中心（Institute for Taiwan-America Studies）共同舉辦，陳以信同時身兼台美研究中心執行長。
前AIT理事主席布魯金斯研究院資深研究員卜睿哲（Richard Bush），AIT理事約翰霍普金斯大學兼任教授卜道維（Dave Brown），前白宮國安會主任喬治城大學講座教授麥艾文（Evan Medeiros），國民黨國際部主任淡江大學戰略所教授黃介正均於線上參加。美方與會學者都肯定國民黨重啟華府辦公室的重要性，並期待未來雙方能增加交流。
陳以信在中午前往拜會華府智庫「2049計畫研究所」 ，與總裁賈世才（John Gastright）與執行長石明凱（Mark Stokes）及該所研究員座談後，正式結束華府訪問啟程返台。陳以信此行主要拜會美國國會會見十餘位聯邦參眾議員與多位資深幕僚，與行政部門與智庫學者會談，並代表國民黨朱立倫主席慰問大華府地區僑胞，行程順利成果相當豐碩。