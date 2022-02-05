中俄發表聯合聲明！重申一中原則　反對台獨

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聲明也提到，中俄雙方一致認為，民主是全人類共同價值，並非少數國家的專利，同時，民主制度的實踐亦不是刻板的，應考慮到不同國家的社會政治制度和歷史、傳統及文化特色，各國人民有權選擇適合本國國情的民主實踐形式和方式，而1個國家是否民主，只能由這個國家的人民來評判；對於個別國家企圖以意識形態劃線，強迫他國接受其民主標準的舉動，實際上是對民主的踐踏，以及對民主精神和真正民主價值的背叛，只會對國際秩序穩定造成損害。
中俄雙方強調，捍衛民主、人權，都不應成為向別國施壓的工具，中俄反對任何國家濫用民主價值，藉口維護民主、人權干涉主權國家內政，挑動世界分裂對抗，也呼籲國際社會尊重各國文化和文明多樣性，以及不同國家人民的自決權。
在與台灣有關的部分，中俄雙方皆重申，堅定支持彼此核心利益、國家主權和領土完整，反對外部勢力干涉2國內政；俄方會恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨。中俄也都反對外部勢力，破壞2國共同周邊地區安全和穩定，反對外部勢力以任何藉口干涉主權國家內政，反對顏色革命，將加強在上述領域的協作。
至於北約問題，中俄聯合聲明裡也提到，反對北約繼續擴張，呼籲北約摒棄冷戰時期意識形態，尊重他國主權、安全、利益及文明多樣性、歷史文化多樣性，客觀公正看待他國和平發展；中俄也反對在亞太地區構建封閉的結盟體系、製造陣營對抗，高度警惕美國推行的印太戰略，對本地區和平穩定造成的消極影響。