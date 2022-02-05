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中俄發表聯合聲明！重申一中原則　反對台獨

▲俄羅斯總統蒲亭已於4日下午抵達北京，與中國國家主席習近平會晤，並於會後發表聯合聲明。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總統蒲亭已於4日下午抵達北京，與中國國家主席習近平會晤，並於會後發表聯合聲明。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-02-05 09:55:29

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），與中國國家主席習近平，於北京冬奧開幕當天（4日）舉行面對面會談，並於會後發表聯合聲明；蒲亭聲稱，完全支持北京的對台立場，反對台灣以任何形式獨立，2人也會共同反擊來自美國的施壓，以及北約的任何擴張。

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根據中國官媒《新華社》刊出的聲明全文，中俄元首開頭即表示，當前世界正在經歷大變局，各國相互聯繫和依存大大加深，國際力量分布也趨於重構，與此同時，新冠肺炎疫情持續蔓延，國際及地區安全形勢日趨複雜，全球性威脅挑戰日益上升，惟國際上少數勢力繼續頑固奉行單邊主義，訴諸強權政治，干涉他國內政，損害他國正當權益，製造矛盾、分歧和對抗，阻礙人類社會發展進步，國際社會對此絕不接受。

聲明也提到，中俄雙方一致認為，民主是全人類共同價值，並非少數國家的專利，同時，民主制度的實踐亦不是刻板的，應考慮到不同國家的社會政治制度和歷史、傳統及文化特色，各國人民有權選擇適合本國國情的民主實踐形式和方式，而1個國家是否民主，只能由這個國家的人民來評判；對於個別國家企圖以意識形態劃線，強迫他國接受其民主標準的舉動，實際上是對民主的踐踏，以及對民主精神和真正民主價值的背叛，只會對國際秩序穩定造成損害。

中俄雙方強調，捍衛民主、人權，都不應成為向別國施壓的工具，中俄反對任何國家濫用民主價值，藉口維護民主、人權干涉主權國家內政，挑動世界分裂對抗，也呼籲國際社會尊重各國文化和文明多樣性，以及不同國家人民的自決權。

在與台灣有關的部分，中俄雙方皆重申，堅定支持彼此核心利益、國家主權和領土完整，反對外部勢力干涉2國內政；俄方會恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的台獨。中俄也都反對外部勢力，破壞2國共同周邊地區安全和穩定，反對外部勢力以任何藉口干涉主權國家內政，反對顏色革命，將加強在上述領域的協作。

至於北約問題，中俄聯合聲明裡也提到，反對北約繼續擴張，呼籲北約摒棄冷戰時期意識形態，尊重他國主權、安全、利益及文明多樣性、歷史文化多樣性，客觀公正看待他國和平發展；中俄也反對在亞太地區構建封閉的結盟體系、製造陣營對抗，高度警惕美國推行的印太戰略，對本地區和平穩定造成的消極影響。

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