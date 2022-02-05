聽媽媽的話！桃園女刮中百萬　大讚媽媽真是太神啦

台灣彩券公司今（2022）年新春推出13款應景刮刮樂，包括「2000萬超級紅包」等大面額刮刮樂，陸續傳出有人刮中大獎。像是有位年約30歲的女性和友人先買一張中了1000元，決定再刮一張，打電話問媽媽在三張刮刮樂中選一個號碼，結果媽媽果斷的決定果然中了百萬元，讓她直呼「媽媽好神」！
記者許家禎/台北報導
2022-02-05 10:13:17
根據桃園市八德區大義里「樂多鑫商行」店家描述，刮中大獎的是年約30歲的女性，當天和男性友人為了「2000萬超級紅包」到彩券行，先買了一張，中了1000元，兩人一番討論後覺得應該要再刮一張。
女生看了檯面上的「2000萬超級紅包」說：「我覺得16、17、18這三張之中有一張一定會中獎，但我現在選不出來。我現在打給我媽媽，請她選。」聽了媽媽的建議果斷買了16號這一張，沒想到真的刮中百萬大獎，兩人開心的跳起來跟店員擊掌，大讚媽媽真是太神啦。
台灣彩券公司今（2022）年新春推出13款應景刮刮樂，包括「2000萬超級紅包」共5個、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。統計至2月3日，已刮出2個2,000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、160個100萬元。