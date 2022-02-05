曖昧超久見面秒END？網點破犯「這地雷」：暈船即刻下船
無論是把握年假最後兩天來場小約會，還是迎接一周後的2月14日情人節，在線上曖昧好一段時間的人，兩個人之間第一次約會非常重要。在感情發展階段中，初次約會大成功，會讓好感度急速增溫，突破曖昧防線。同樣的，若是狂踩地雷，初相見可能變成最後一面，從暈船到「即刻下船」只需要一場約會。Social Lab社群實驗室分析相關網路聲量，列舉網友熱議的8大約會地雷，眾人齊推最雷就是「句點王」，一直句點讓對方只想快點逃離尷尬癌的場面。此外，不斷改時間地點、低頭滑手機、太摳門，以及一直罵髒話，都是初約會大忌諱。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-05 10:33:34｜2022-02-05 11:43:47
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年來，網友們討論初次約會的話題，分析約會地雷的網路聲量排行。從網路討論可看出，民眾特別在意兩人是不是在同一個頻率上，第一次約會最怕冷場、氣氛尷尬，因此網友公認最雷當屬「句點王」，總是接不到話題只想快點回家，尤其確認兩人之間沒有任何共同話題時，就會猶豫是否要再繼續進一步發展。第二大地雷則是約會前不斷改時間地點，或者見面當天嚴重大遲到，都是能澆熄曖昧之火的超大盆冷水。
就算沒話聊、或是不知道該說什麼好，千萬都別拿出手機低頭滑不停，約會時只顧看手機同樣是網友心中大地雷，眾人公認約會滑手機相當差勁，「對方一直滑手機會感覺很差」、「兩個人約會感覺像只有一個人」、「不如不要約出來」。
「什麼都要省」也可能是造成約會失敗的原因，節儉是美德，但太摳門就容易讓人翻白眼。有網友分享自己的約會經驗：「每間店都要問有沒有優惠，為了一點點折價現場辦會員，即使只有9.5折也沾沾自喜，卻讓人在一旁乾等。」或是騎車加油50元，也要斤斤計較兩個人平分，即使對方原先就是AA制也可能被嚇跑。
除此之外，聊天時批評對方、開口閉口都是髒話、太愛吹噓，以上都是約會NG行為，不少網友提及「不能接受一直罵髒話」、「動不動語助詞聽了很不舒服」，每句話都帶髒字讓人覺得沒素質，不斷自我推銷、賣弄過往人生經驗也很倒胃口。打扮方面，網友認為穿著太隨便邋遢、過度濃妝豔抹，都會影響再約第二次的意願。