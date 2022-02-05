楊繡惠公開3方法模仿李玟 邊吃邊唱自嘲「登不上春晚」
56歲的藝人楊繡惠跨足戲劇、綜藝，直率、不做作的個性時常替節目增添不少效果，她日前意外撞臉登上《央視》春晚的香港歌手李玟，眼看討論熱烈，昨（4）日中午楊繡惠在臉書上開直播，邊吃火鍋邊與粉絲互動，並透露有3個方法可以模仿李玟，笑翻不少網友，也吸引了16萬名粉絲觀看。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-05 12:02:00｜2022-02-05 13:03:26
日前有網友在PTT上表示楊繡惠登上大陸央視春晚舞台，演唱《DI DA DI》，直言本土味濃厚的楊繡惠竟然紅到大陸，甚至紅到上春晚，事後才發現是歌手李玟。而昨天楊繡惠就以辮子馬尾、大紅色上衣亮相，特地還原李玟當晚的造型，並以「CoCo來了」為題開直播吸引粉絲觀看。
楊繡惠為了符合李玟細長的眼睛，時不時拉起眼角模仿，透露也有在眼妝部分做調整：「我的眼睛比較美，李玟的比較細長。」並笑說應該用膠帶貼住，才能固定好臉上「細長」的眼睛。
楊繡惠還加碼演唱《DI DA DI》片段：「我乾脆去唱春早，不要唱春晚好了，我早點來去唱。」說完自己也忍不住笑了出來，差點噴飯，並透露這次模仿是米可白的主意，對方還提供假辮子。影片曝光後雖然引來網友一片好評，不過楊繡惠仍相當謙虛：「人家是超級巨星，Superstar，我是Super俗辣不一樣。」