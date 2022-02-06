開工紅包不能花？專家教「一招發財」：放這裡保工作平安
初六收假日，9天年假進入最後一天，在農曆春節連假結束後，公司行號、工廠陸續開工。根據傳統，公司行號在年後上班日，會挑選好日子吉時集體開工拜拜，並發放小額的「開工紅包」給員工提振士氣，目的是要討個好彩頭，因此紅包金額往往不多，很多人會順手當餐費花掉，命理專家楊登嵙提醒，「開工紅包」千萬不要隨便花，以免影響工作運勢及漏財。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-06 09:26:05｜2022-02-06 09:28:30
命理專家楊登嵙表示，公司行號會在年後上班日，挑選吉時讓員工集體開工拜拜，除了祭祀、放鞭炮，老闆或上司常會發放「開工紅包」給員工，金額從200元至2000元不等，提振士氣之外，也讓大家討個好彩頭。「開工紅包」金額雖少，可別當做餐費輕易用掉，楊登嵙提到，「開工紅包」隨便花，可能影響工作運勢及漏財。
楊登嵙建議，如果希望新的一年錢滾錢，先將「開工紅包」放在身上3天，再放到自己的辦公桌抽屜內，祈求今年在公司平安健康，順利發達，提升自己的事業運。也可以在元宵節過後，將「開工紅包」存進自己的銀行帳戶，如同發財金的效果，讓小錢滾大錢，透過努力工作達到利祿亨通。空的紅包袋也別丟掉，可繼續存放在自己的辦公桌抽屜內，提升工作運。