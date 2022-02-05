新住民嘉年華登場！台灣大笪地國際節在秋紅谷

目前在台灣因讀書與工作居留的外國人約80多萬人，因疫情影響無法返鄉與親友團圓聚。正逢農曆春節，為關懷在台外藉人士，8年前來台唸書而留在台北創業的「九月茶餐廳」老闆Andy，興起了籌辦新春國際交流活動的念頭，召集多名志工，並勘查評估各大活動場地。最終屬意位於台灣交通樞紐與風景優美的台中市熱門地標秋紅谷景觀生態公園，活動時間為2月5日、6日兩天，歡迎民眾前往參加。





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台中市政府秋紅谷附屬建築之委託經營管理業主「心之谷」得知這有意義的活動，欣然支持共同合辦。也獲得台中市政府經濟發展局予以協辦，經濟發展局亦推薦台中在地特色產業展示，有台中的國際獅子會與國際崇她社等協力參與及促進台中與國際間相互交流的機會。





活動名稱取為台灣大笪地（讀音大達地），本希望重現60年代位於香港「四季酒店」旁國際知名的市集廣場；此次活動邀請來自各國的新住民以及台灣原住民擺設各類型的展示攤位，亦安排精彩的表演活動，讓參加者能於現場感受各地的文化和特色，從而促進族群間的交流和融合。





除此之外，還特別邀請到香港知名媒體人曾志豪與Youtuber 「Av In Taiwan」作為特別嘉賓主持人。以國際連線現場直播，讓台灣各地與海外都能看見台中美好的人文與風光。活動適逢防疫期間，主辦單位對於防疫工作也做好嚴謹的規劃，此次活動皆在戶外空曠處，展示攤位安排適當距離，禁止現場試吃與邊走邊吃，規劃飲食專區，參與者全程配戴口罩與保持社交距離，一起度過快樂健康的春節假期。



